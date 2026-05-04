Dinamani
பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி ராயபுரம் தொகுதியில் டி.ஜெயக்குமார் தோல்வி திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி! கூடலூரில் திமுக வேட்பாளர் மு. திராவிடமணி வெற்றி மாமல்லபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்கிறார் விஜய்?புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி!
ஒரத்தநாடு தொகுதியில் வைத்திலிங்கம் வெற்றி

தஞ்சை ஒரத்தநாடு தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் வைத்திலிங்கம் வெற்றி பெற்றார்.

Updated On :4 மே 2026, 5:01 pm IST

அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டு, முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்துடன் பயணித்து வந்த வைத்திலிங்கம், அண்மையில் திமுகவில் இணைந்தார். இதையடுத்து பேரவைத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் ஒரத்தநாடு தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

அவர் 86,759 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார். தவெக வேட்பாளர் அரவிந்த் 51,731 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாவது இடம் பிடித்தார். திமுகவினர் முக்கிய அமைச்சர்கள் பலரும் தோல்வியடைந்துள்ள சூழலில், புதிதாக இணைந்துள்ள வைத்திலிங்கம் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் 234 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி ஒரேகட்டமாக வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது. அதில், 85.10 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

Summary

DMK candidate Vaithilingam won in Thanjavur's Orathanadu constituency.

தருமபுரி தொகுதியில் சௌமியா அன்புமணி வெற்றி!

