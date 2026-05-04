மதுரை தெற்கு தொகுதியில் தவெக கோபிசன் வெற்றி!

மதுரை தெற்கு தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் கோபிசன் வெற்றி பெற்றார். 21,562 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி வாகை சூடினார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.
காலை 8 மணி முதல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், பிற்பகல் 2.30 மணி நிலவரப்படி தமிழக வெற்றிக் கழகம் 106 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 54 தொகுதிகளிலும், திமுக 54 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
இதனிடையே மதுரை தெற்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர் கோபிசன் வெற்றி பெற்றார். 21,562 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
இவரை எதிர்த்துப்போட்டியிட்ட திமுகவின் பூமிநாதன் (33879), பாஜகவின் ராம சீனிவாசன் (25727) வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றனர்.
Summary
TN election 2026 TVK's Gopison wins in the Madurai South constituency
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
மாதவரம் தொகுதி: 86 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக முன்னிலை!
திருவிக நகர் தொகுதியில் தவெக வெற்றி! பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் 3-ம் இடம்!
தேர்தல் 2026: அதிகாரம் யாருக்கு? தேர்தல் முடிவுகளை மாற்றும் நிலையில் 119 தொகுதிகள்
கோபியில் செங்கோட்டையன் வெற்றி! 10-வது முறையாக எம்எல்ஏ ஆனார்!
வீடியோக்கள்
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சிங் கீதம் டீசர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு