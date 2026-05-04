மதுரை தெற்கு தொகுதியில் தவெக கோபிசன் வெற்றி!

மதுரை தெற்கு தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் கோபிசன் 21,562 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

கோபிசன் - DIN

Updated On :4 மே 2026, 2:45 pm IST

மதுரை தெற்கு தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் கோபிசன் வெற்றி பெற்றார். 21,562 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி வாகை சூடினார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

காலை 8 மணி முதல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், பிற்பகல் 2.30 மணி நிலவரப்படி தமிழக வெற்றிக் கழகம் 106 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 54 தொகுதிகளிலும், திமுக 54 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

இதனிடையே மதுரை தெற்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர் கோபிசன் வெற்றி பெற்றார். 21,562 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

இவரை எதிர்த்துப்போட்டியிட்ட திமுகவின் பூமிநாதன் (33879), பாஜகவின் ராம சீனிவாசன் (25727) வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றனர்.

Summary

TN election 2026 TVK's Gopison wins in the Madurai South constituency

மாதவரம் தொகுதி: 86 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக முன்னிலை!

திருவிக நகர் தொகுதியில் தவெக வெற்றி! பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் 3-ம் இடம்!

தேர்தல் 2026: அதிகாரம் யாருக்கு? தேர்தல் முடிவுகளை மாற்றும் நிலையில் 119 தொகுதிகள்

கோபியில் செங்கோட்டையன் வெற்றி! 10-வது முறையாக எம்எல்ஏ ஆனார்!

