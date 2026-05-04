பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி ராயபுரம் தொகுதியில் டி.ஜெயக்குமார் தோல்வி திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி! கூடலூரில் திமுக வேட்பாளர் மு. திராவிடமணி வெற்றி மாமல்லபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்கிறார் விஜய்?புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி!
திருவிக நகர் தொகுதியில் தவெக வெற்றி! பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் 3-ம் இடம்!

தவெக வேட்பாளர் பல்லவி - EC

Updated On :4 மே 2026, 3:54 pm IST

சென்னை திருவிக நகர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் பல்லவி வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

மறைந்த பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் மனைவி பொற்கொடி அதிமுக சார்பில் திருவிக நகர் தொகுதியில் போட்டியிட்டார். திமுக சார்பில் கே.எஸ். ரவிச்சந்திரன், தவெக சார்பில் பல்லவி ஆகியோர் போட்டியிட்டனர்.

இந்நிலையில் இன்றைய வாக்கு எண்ணிக்கையில் தவெக வேட்பாளர் பல்லவி வெற்றி பெற்றுள்ளார். திமுக வேட்பாளர் கே.எஸ். ரவிச்சந்திரன் 2-ம் இடம் பெற்றுள்ளார். பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் 3-ம் இடத்தில் இருக்கிறார்.

தேர்தல் ஆணைய விவரங்களின்படி 16ம் சுற்று முடிவில் பல்லவி 22,164 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.

TVK Wins in ThiruViKa Nagar Constituency; Porkodi Armstrong Takes 3rd Place

