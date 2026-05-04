திருவிக நகர் தொகுதியில் தவெக வெற்றி! பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் 3-ம் இடம்!

சென்னை திருவிக நகர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் பல்லவி வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
மறைந்த பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் மனைவி பொற்கொடி அதிமுக சார்பில் திருவிக நகர் தொகுதியில் போட்டியிட்டார். திமுக சார்பில் கே.எஸ். ரவிச்சந்திரன், தவெக சார்பில் பல்லவி ஆகியோர் போட்டியிட்டனர்.
இந்நிலையில் இன்றைய வாக்கு எண்ணிக்கையில் தவெக வேட்பாளர் பல்லவி வெற்றி பெற்றுள்ளார். திமுக வேட்பாளர் கே.எஸ். ரவிச்சந்திரன் 2-ம் இடம் பெற்றுள்ளார். பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் 3-ம் இடத்தில் இருக்கிறார்.
தேர்தல் ஆணைய விவரங்களின்படி 16ம் சுற்று முடிவில் பல்லவி 22,164 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.
TVK Wins in ThiruViKa Nagar Constituency; Porkodi Armstrong Takes 3rd Place
