எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி முன்னிலை!

எடப்பாடி தொகுதியில் அதிமுக பொதுச்செயலாளார் பழனிசாமி முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.
எடப்பாடி தொகுதியில் அதிமுக பொதுச்செயலாளாரும் தமிழக முன்னாள் முதல்வருமான எடப்பாடி பழனிசாமி போட்டியிட்டார்.
திமுக சார்பில் காசி என்பவரும், தவெக சார்பில் அருண்குமாா் என்பவரும் இத்தொகுதியி போட்டியிட்டனர்.
இதில், தவெக வேட்பாளா் அருண்குமாா் மற்றும் மாற்று வேட்பாளராக அவரது மனைவி நித்யா ஆகியோரின் வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன.
இதனைத் தொடர்ந்து, தவெக முன்னாள் நிா்வாகியும் எடப்பாடி தொகுதியில் தொலைக்காட்சி பெட்டி சின்னத்தில் போட்டியிடும் சுயேட்சை வேட்பாளருமான பிரேம்குமாருக்கு தவெக தொண்டர்கள் ஆதரவு தெரிவிக்குமாறு தவெக தலைவர் விஜய் தெரிவித்திருந்தார்.
தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகும் நிலையில் காலை 10.45 மணி வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரப்படி 10,116 வாக்குகள் பெற்று எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.
Summary
Admk candidate continues to lead in Edappadi constituency
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
அஸ்ஸாமில் 17 தொகுதியில் பாஜக முன்னிலை!
6-ஆவது வெற்றியை எதிர்நோக்கும் இபிஎஸ்!
எடப்பாடியில் சுயேச்சைக்கு விஜய் ஆதரவு! யார் இவர்?
எடப்பாடி தவெக வேட்பாளரை காணவில்லை! வேட்புமனு நிராகரிப்பு!
வீடியோக்கள்
சிங் கீதம் டீசர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை