6-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு, தவெக முன்னிலை
விருகம்பாக்கத்தில் விஜய் கார் ஓட்டுநரின் மகன் முன்னிலை!

விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் 5 சுற்றுகள் முடிவில் விஜய்யின் கார் ஓட்டுநரின் மகன் முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.

கார் ஓட்டுநர் ராஜேந்திரன் மற்றும் அவரது மகன் சபரிநாதனுடன் தவெக தலைவர் விஜய் - X

Updated On :4 மே 2026, 0:41 pm IST

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது நீண்டகால கார் ஓட்டுநரின் மகனான சபரிநாதனுக்கு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பளித்திருந்தார்.

சபரிநாதனின் தந்தை ராஜேந்திரன் விஜய்யிடம் சுமார் 30 ஆண்டுகளாக ஓட்டுநராகவும், தனிப்பட்ட உதவியாளராகவும் பணியாற்றி வருகிறார்.

தவெக விருகம்பாக்கம் தொகுதிச் செயலாளராக பணியாற்றி வந்த சபரிநாதனுக்கு இந்தத் தேர்தலில் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது அரசியல் களத்தில் கவனம் பெற்றது.

இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் தற்போது வரை 5 சுற்றுகள் முடிவடைந்துள்ளது.

இதில், தவெக வேட்பாளரான சபரிநாதன் 15,738 வாக்குகள் பெற்று 5,138 வாக்குகள் முன்னிலை வகிக்கிறார். திமுகவின் தற்போதைய எம்.எல்.ஏ -வான ஏ.எம்.வி. பிரபாகர ராஜா 10,600 வாக்குகளும், அதிமுகவின் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ விருகை வி.என். ரவி 8,915 வாக்குகளும் பெற்று அடுத்தடுத்த இடத்தில் உள்ளனர்.

Vijay's Car Driver's Son Takes the Lead in Virugambakkam Constituency

தேர்தல் 2026: அதிகாரம் யாருக்கு? தமிழ்நாட்டில் முன்னிலையில் சதமடித்த தவெக - நேரலை

சிங் கீதம் டீசர்!
