Dinamani
செங்கோட்டையன், என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா போட்டியிடும் தொகுதிகள்!பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் விஜய் போட்டி புதுச்சேரியில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதிகோரி தவெக மனு! தேர்தல் ஆணையக் கடிதத்தில் பாஜக முத்திரை பதித்த விவகாரம்! அலுவலர்கள் நீக்கம் மேற்கு வங்கம்: 294 தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் தனித்து போட்டி!
/
தற்போதைய செய்திகள்

தன் ஓட்டுநரின் மகனை வேட்பாளராக்கிய விஜய்!

வேட்பாளர் ஆன விஜய்யின் ஓட்டுநர் மகன்...

News image

விஜய்யுடன் ஓட்டுநர் ராஜேந்திரன் மற்றும் அவரது மகன்

tvk

Updated On :29 மார்ச் 2026, 9:46 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தவெக தலைவர் விஜய் தன் கார் ஓட்டுநரின் மகனை வேட்பாளராக அறிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான 234 தொகுதி வேட்பாளர்களையும் தவெக தலைவர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். இதில், விஜய் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடுகிறார்.

மேலும், அறிவிக்கப்பட்ட வேட்பாளர்களில் மாற்றுக் கட்சியிலிருந்து தங்களைத் தவெகவில் இணைந்துக்கொண்ட சிலரை வேட்பாளராகத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்.

இதில், தன்னிடம் 30 ஆண்டுகளாக பணிபுரியும் உதவியாளரும் ஓட்டுநருமான ராஜேந்திரன் என்பவரின் மகன் சபரிநாதனை விருகம்பாக்கம் வேட்பாளராக விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

வேட்பாளர் சந்திப்பின் போது, மேடைக்கு தந்தையுடன் சென்று விஜய்யின் காலில் விழுந்து சபரிநாதன் கண்கலங்கினார். இதனைக் கண்ட விஜய், அவரின் கண்ணீரைத் துடைத்துவிட்டு இருவரையும் அணைத்துக்கொண்டார். இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

நீண்ட காலமாக விஜய்யுடன் உடனிருப்பவர் ராஜேந்திரன். விஜய் சிலரிடம் மட்டுமே நெருக்கமாக இருப்பவர் என்பதால் அந்த வட்டத்திற்குள் ராஜேந்திரன் முக்கியமானவர் என்கின்றனர்.

Summary

tvk leader Vijay has announced the son of his car driver as his candidate.

பிரபல தொகுதியில் நண்பரைக் களமிறக்கிய விஜய்!

பிரபல தொகுதியில் நண்பரைக் களமிறக்கிய விஜய்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 மார்ச் 2026