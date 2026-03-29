தன் ஓட்டுநரின் மகனை வேட்பாளராக்கிய விஜய்!
வேட்பாளர் ஆன விஜய்யின் ஓட்டுநர் மகன்...
விஜய்யுடன் ஓட்டுநர் ராஜேந்திரன் மற்றும் அவரது மகன்
tvk
விஜய்யுடன் ஓட்டுநர் ராஜேந்திரன் மற்றும் அவரது மகன்
tvk
தவெக தலைவர் விஜய் தன் கார் ஓட்டுநரின் மகனை வேட்பாளராக அறிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான 234 தொகுதி வேட்பாளர்களையும் தவெக தலைவர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். இதில், விஜய் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடுகிறார்.
மேலும், அறிவிக்கப்பட்ட வேட்பாளர்களில் மாற்றுக் கட்சியிலிருந்து தங்களைத் தவெகவில் இணைந்துக்கொண்ட சிலரை வேட்பாளராகத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்.
இதில், தன்னிடம் 30 ஆண்டுகளாக பணிபுரியும் உதவியாளரும் ஓட்டுநருமான ராஜேந்திரன் என்பவரின் மகன் சபரிநாதனை விருகம்பாக்கம் வேட்பாளராக விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
வேட்பாளர் சந்திப்பின் போது, மேடைக்கு தந்தையுடன் சென்று விஜய்யின் காலில் விழுந்து சபரிநாதன் கண்கலங்கினார். இதனைக் கண்ட விஜய், அவரின் கண்ணீரைத் துடைத்துவிட்டு இருவரையும் அணைத்துக்கொண்டார். இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
நீண்ட காலமாக விஜய்யுடன் உடனிருப்பவர் ராஜேந்திரன். விஜய் சிலரிடம் மட்டுமே நெருக்கமாக இருப்பவர் என்பதால் அந்த வட்டத்திற்குள் ராஜேந்திரன் முக்கியமானவர் என்கின்றனர்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...