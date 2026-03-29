செங்கோட்டையன், என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா போட்டியிடும் தொகுதிகள்!பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் விஜய் போட்டி
பிரபல தொகுதியில் நண்பரைக் களமிறக்கிய விஜய்!

விஜய்யின் நண்பர் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார்...

விஜய், ஸ்ரீநாத்

Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:20 am

தவெக தலைவர் விஜய் தன் நீண்டகால நண்பரைச் சட்டப்பேரவை வேட்பாளராகக் களமிறக்கியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வருகின்ற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இடையே நான்கு முனைப் போட்டி நிலவுகிறது.

தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடுகிறார். மேலும், அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் என். ஆனந்த் தி நகரிலும், ஆதவ் அர்ஜுனா வில்லிவாக்கத்திலும், செங்கோட்டையன் கோபிச்செட்டிபாளையத்திலும் போட்டியிடுகின்றனர்.

கரூர் கூட்ட நெரிசல் பலி வழக்கில் கைதான மாவட்ட செயலாளார் மதியழகன் கரூர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சுவாரஸ்யமாக, தன் நீண்டகால நண்பரான இயக்குநர், நடிகர் ஸ்ரீநாத்தை தூத்துக்குடி வேட்பாளராக விஜய் அறிவித்துள்ளார். இருவரும் இணைந்து வேட்டைக்காரன், மாஸ்டர் திரைப்படங்களில் நடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

tvk leader vijay announced his friend, popular actor srinath contest in thoothukudi

இந்த தேர்தல் இருமுனைப் போட்டி மட்டும்தான்: விஜய்

