தமிழ்நாடு முதல்வராக விஜய் இன்று பதவியேற்பு! சென்னை: நேரு விளையாட்டரங்கில் பலத்த பாதுகாப்பு!முதல்வா் பதவியேற்பு விழா: 23 இடங்களில் நேரலை ஒளிபரப்புஇன்று 4 மாவட்டங்களுக்கு ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை தில்லியில் தீவிரவாத தாக்குதல் அச்சுறுத்தல்! பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பன்மடங்கு அதிகரிப்பு!விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்கும் கார்கே, ராகுல் காந்தி! பிளே ஆஃப்புக்கு தகுதி பெறுமா சென்னை சூப்பா் கிங்ஸ்? இன்று லக்னௌவுடன் மோதல்!
நேரு விளையாட்டு அரங்கில் தவெக தலைவர் விஜய்!

நேரு விளையாட்டு அரங்கிற்கு தவெக தலைவர் விஜய் வருகை தந்துள்ளார்.

நேரு விளையாட்டு அரங்கில் தவெக தலைவர் விஜய்! - படம்: விடியோ கிளிப்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறவுள்ள பதவியேற்பு விழாவுக்கு, தவெக தலைவர் விஜய் வருகை தந்துள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. ஆனால், பெரும்பான்மைக்கு 118 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை. இதையடுத்து, காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் விசிக, ஐயூஎம்எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் முதல்வராக தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பதவியேற்கிறார்.

தமிழக முதல்வராக தவெக தலைவர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்கள் பதவியேற்கும் விழா, சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் இன்று (மே 10) காலை 10 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.

இதையொட்டி, முதல்வர் பதவியேற்பு விழா நடைபெறும் சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கில் காவல் துறை பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சென்னை காவல் ஆணையர் தலைமையில் 6000 காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த விழாவில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி பங்கேற்கிறார்.

இந்த நிலையில், சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறவுள்ள பதவியேற்பு விழாவுக்கு, தவெக தலைவர் விஜய் வருகை தந்துள்ளார்.

TVK President Vijay has arrived for the swearing-in ceremony scheduled to take place at the Nehru Stadium in Chennai.

