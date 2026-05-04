வெற்றி நிலவரம்! எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி தொகுதியில், அதிமுக பொதுச் செயலர் பழனிசாமி வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் எடப்பாடி தொகுதியில் அதிமுக பொதுச் செயலர் எடப்பாடி பழனிசாமி 69 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டாம் இடத்தில் சுயேச்சையாக போட்டியிட்டவரும், தவெகவின் ஆதரவு பெற்றவருமான பிரேம் குமார் இடம்பிடித்துள்ளார். திமுக வேட்பாளர் காசி இந்த தொகுதியில் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
Summary
Palaniswami has won in the Edappadi constituency in a landslide victory.
