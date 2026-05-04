எம்ஜிஆரின் சாதனையை முறியடித்த விஜய்!தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து! சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி! பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி! புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி!
கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் வெற்றி!

பினராயி விஜயன் வெற்றி குறித்து...

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன். - (கோப்புப் படம்)

Updated On :4 மே 2026, 6:04 pm IST

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் 19 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் விறுவிறுப்பாக எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. இதுவரையிலான, எண்ணிக்கையில் காங்கிரஸ் கூட்டணியே முன்னிலை வகித்து ஆட்சியைப் பிடிக்கவுள்ளது.

ஆரம்பத்தில் கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் தர்மடம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் பின்னடைவைச் சந்தித்தாலும் அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் முன்னிலை பெற்றார்.

இந்த நிலையில், அனைத்து சுற்றுகளின் முடிவில் 85,614 வாக்குகள் பெற்று 19, 247 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். முதல்வராக தொடர்ந்து கடந்த 3 தேர்தல்களிலும் பின்ராயி வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan won

