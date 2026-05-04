Dinamani
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு, தவெக முன்னிலை
கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவை சந்தித்திருப்பது பற்றி...

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன். - (கோப்புப் படம்)

Updated On :4 மே 2026, 10:30 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார்.

கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் விறுவிறுப்பாக எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் தர்மடம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார்.

மூன்று சுற்றுகள் எண்ணி முடிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், பினராயி விஜயன் 2,077 வாக்குகள் பின்னடைவில் உள்ளார். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அப்துல் ரஷீத் முன்னிலையில் உள்ளார்.

Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan Faces Setback!

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் தொகுதியில் வெடிபொருள்கள் பறிமுதல்!

