மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி!
மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி!

மயிலாப்பூரில் தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி பெற்றது பற்றி...

Updated On :4 மே 2026, 5:47 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மயிலாப்பூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட அக்கட்சியின் பொருளாளர் வெங்கட் ரமணன் வெற்றி பெற்றார்.

காலை முதல் முன்னிலை வகித்த வெங்கட் ரமணன், 28,972 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

வெங்கட் ரமணன் - தவெக - 70,070 

வேலு - திமுக - 41,098 

தமிழிசை செளந்தரராஜன் - பாஜக - 32,328 

அருண் - நாதக - 4,499 

TVK's Venkat Ramanan Wins in Mylapore

புதுச்சேரியில் காலூன்றிய தவெக

