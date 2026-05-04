மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி!

/
மயிலாப்பூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட அக்கட்சியின் பொருளாளர் வெங்கட் ரமணன் வெற்றி பெற்றார்.
காலை முதல் முன்னிலை வகித்த வெங்கட் ரமணன், 28,972 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
வெங்கட் ரமணன் - தவெக - 70,070
வேலு - திமுக - 41,098
தமிழிசை செளந்தரராஜன் - பாஜக - 32,328
அருண் - நாதக - 4,499
Summary
TVK's Venkat Ramanan Wins in Mylapore
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
புதுச்சேரியில் காலூன்றிய தவெக
மதுரை தெற்கு தொகுதியில் தவெக கோபிசன் வெற்றி!
தவெக வெற்றி பெறுமா? அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பதில்
விசில் புரட்சி நடக்கும்; 200+ இடங்களில் தவெக வெல்லும்! செங்கோட்டையன்
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
1 மணி நேரம் முன்பு
வீடியோக்கள்
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
சிங் கீதம் டீசர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
20 மணி நேரங்கள் முன்பு