புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்! உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்ஜிஆரின் சாதனையை முறியடித்த விஜய்!தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து! சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி! பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி! புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி!
புதுச்சேரியில் காலூன்றிய தவெக

புதுச்சேரியில் தவெக முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

பி.ராமு

Updated On :4 மே 2026, 5:42 pm IST

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் 30 தொகுதிகளுக்கான சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடந்தது. தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

இதில் இரண்டாவது சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கையில் மணவெளி தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட பி.ராமு வெற்றி பெற்றார். இவர், இக்கட்சியின் சார்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் எம்.எல்.ஏ.

இத்தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட தற்போதைய சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஆர். செல்வத்தைத் தோற்கடித்தார்.

புதுச்சேரியில் தொடங்கப்பட்ட புதிய கட்சியான நமது மக்கள் கழகம் என்ற கட்சியுடன் 2 தொகுதிகளிலும் கூட்டணியாகவும் மீதியுள்ள 28 தொகுதிகளிலும் தனித்தும் போட்டியிட்ட தவெக ஒரு தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

அதனால் இந்தக் கட்சியின் விசில் சின்னத்துக்கு வெற்றி கிடைத்துள்ளது.

TVK has registered its first victory in Puducherry.

மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி!

கோபியில் செங்கோட்டையன் வெற்றி! 10-வது முறையாக எம்எல்ஏ ஆனார்!

மதுரை தெற்கு தொகுதியில் தவெக கோபிசன் வெற்றி!

தவெக வெற்றி பெறுமா? அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பதில்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

சிங் கீதம் டீசர்!
சிங் கீதம் டீசர்!

