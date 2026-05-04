Dinamani
சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி!

காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி பெற்றது பற்றி...

சீமான் - கோப்புப் படம்

Updated On :4 மே 2026, 5:09 pm IST

காரைக்குடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் படுதோல்வி அடைந்தார்.

காரைக்குடியில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை முதல் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், தொடர்ந்து தவெக வேட்பாளர் டாக்டர். டி.கே. பிரபு முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் எஸ். மாங்குடியைவிட 40 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் டி.கே. பிரபு வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

அமமுக மூன்றாம் இடம் பிடித்த நிலையில், சீமான் நான்காம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். மேலும், சீமான் வைப்புத் தொகையை இழந்துள்ளார்.

Summary

Seeman Loses Deposit! TVK Prabhu Wins in Karaikudi!

காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு!

