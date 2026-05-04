காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு!

காரைக்குடி சட்டப்பேரவை தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார்.
காரைக்குடி தொகுதி (184)
சுற்று : 2
தவெக- டாக்டர் பிரபு - 7,070
காங்கிரஸ் (திமுக கூட்டணி) - மாங்குடி - 3,446
நாம் தமிழர் கட்சி - சீமான் - 1,820
அமமுக (அதிமுக கூட்டணி) - தேர்போகி பாண்டி - 1477
Summary
NTK Seeman continues to trail in Karaikudi
