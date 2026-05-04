புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்! உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்ஜிஆரின் சாதனையை முறியடித்த விஜய்!தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து! சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி! பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி! புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி!
ஆட்சியை நோக்கி தவெக! அடுத்த இடத்தில் திமுக!

ஆட்சியை நோக்கி தவெக நகர்ந்து வரும் நிலையில் அடுத்த இடத்தில் திமுக நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளது.

விஜய் - ஸ்டாலின் - பழனிசாமி - File photo

Updated On :4 மே 2026, 5:41 pm IST

தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, இதுவரை வெளியான முடிவுகளில் 108 தொகுதிகளில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவைக்கு மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில் பெரும்பான்மை பெற 118 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நிலையில் தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக வென்றுள்ளது.

அடுத்த இடத்தில் திமுக இருந்தாலும்கூட, ஏற்கனவே இரண்டு முறை வென்ற கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலினே தோல்வியடைந்திருப்பது திமுகவினருக்கு மட்டுமல்லாமல், திமுகவுக்கு வாக்களித்த பெரும்பாலானோருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

மூன்றாவது இடத்தில் அதிமுக உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 167 இடங்களில் போட்டியிட்ட அதிமுக 44 இடங்களில் முன்னிலையில் உள்ளது. அதிமுக கூட்டணி பின்னடைவை சந்தித்தபோதும், அதிமுக பொதுச் செயலர் பழனிசாமி எடப்பாடி தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட தவெக தலைவர் விஜய், இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்திருக்கிறார்.

தனிப்பெரும்பான்மை என்ற 118 தொகுதிகளில் வென்று தவெக ஆட்சியைப் பிடிக்குமா? பெரும்பான்மைக்கு ஒரு சில எண்ணிக்கை குறைந்து, மற்ற கூட்டணிகளில் இடம்பிடித்துள்ள காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகளுடன் தவெக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, ஆதரவு பெற்று பெரும்பான்மை பலத்தை உறுதி செய்யுமா என்பது, அடுத்தடுத்து வெளியாகும் வாக்கு எண்ணிக்கை சுற்று முடிவுகளைப் பொருத்தே அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

DMK is firmly established in the next position as it moves towards power.

1.50 கோடி வாக்குகளைக் கடந்து தவெக சாதனை! 2-ம் இடத்தில் யார்?

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026! முதல் சுற்று நிலவரம் என்ன சொல்கிறது?

அரசுத் திட்டங்கள் பெயரில் திமுக தேர்தல் பிரசாரம்: தேர்தல் அதிகாரியிடம் அதிமுக புகார்!

திமுக - பாஜக நேரடியாகப் போட்டியிடும் தொகுதிகள் எவை!?

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

சிங் கீதம் டீசர்!
சிங் கீதம் டீசர்!

