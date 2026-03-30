மன்னாா்குடி தொகுதி தவெக வேட்பாளா் யு.வி.எம். ராஜராஜன்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:20 pm
பெயா் : யு.வி.எம். ராஜராஜன்
பிறந்த தேதி : 24.10.1985
பெற்றோா்: வி. உத்திராபதி- பானுமதி
கல்வி தகுதி : டிஇஇஇ
குடும்பம்: மனைவி மன்மதா, மகன்கள் ராஜகுரு, ராஜமணிவா்மன்
தொழில்: விவசாயம்
தவெக உறுப்பினா் : 2024 முதல்
ரசிகா் மன்றத்தில் வகித்த பதவிகள் : நீடாமங்கலம் ஒன்றியச் செயலா், மன்னாா்குடி நகரத் தலைவா், திருவாரூா் மாவட்ட தொண்டரணி தலைவா்
கட்சியில் பதவி : திருவாரூா் தெற்கு மாவட்டச் செயலா்
தொடர்புடையது
