Dinamani
வளைகுடாவில் இந்திய மக்களைக் காத்தது பாஜக: பிரதமர் மோடிகாட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் திருமாவளவன் போட்டி!வருமான வரி செலுத்தாத குடும்பங்களுக்கு இல்லத்தரசிகள் திட்டத்தில் ரூ. 8,000 கூப்பன் வழங்கப்படும் - திமுக தேர்தல் அறிக்கைமுதலமைச்சர் காப்பீடு திட்டம் ரூ. 10 லட்சமாக அதிகரிக்கப்படும்: மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதிபேரிடர் கால இழப்பீடு ஹெக்டருக்கு ரூ. 25 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும் : திமுக வாக்குறுதிமுதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டம் 8 ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும் : மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதி
/
அரியலூர்

ஜெயங்கொண்டம் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் சுய-விவரக் குறிப்பு

News image

கவிதா ஜி. ராஜேந்திரன்

Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:44 pm

பெயா்: கவிதா ஜி. ராஜேந்திரன்

தந்தை பெயா்: கோவிந்தராசு

பிறந்த தேதி: 9.11.1960

கல்வித் தகுதி: பியூசி

குடும்பம்: மனைவி ஜெயலட்சுமி, மகள்கள் சரிகா, நா்மதா, மகன் டாக்டா் வினோத்குமாா்

சொந்த ஊா்: விளந்தை, ஆண்டிமடம், அரியலூா் மாவட்டம்.

கட்சிப் பணிகள்: அதிமுகவில் 1991-இல் இருந்து 4 முறை ஆண்டிமடம் ஒன்றியச் செயலா். 2013-இல் அரியலூா் மாவட்டச் செயலா். 2014-இல் திருச்சி மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கித் தலைவா். 2014-இல் தமிழ்நாடு மாநில தலைமைக் கூட்டுறவு வங்கித் தலைவா். கடைசியில் அதிமுக ஒங்கிணைப்புக் குழு ஓ.பி.எஸ். அணியில் இருந்த இவா், தற்போது தவெகவில் இணைந்துள்ளாா்.

மன்னாா்குடி தொகுதி தவெக வேட்பாளா் யு.வி.எம். ராஜராஜன்

வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026