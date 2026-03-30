ஜெயங்கொண்டம் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் சுய-விவரக் குறிப்பு
கவிதா ஜி. ராஜேந்திரன்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:44 pm
பெயா்: கவிதா ஜி. ராஜேந்திரன்
தந்தை பெயா்: கோவிந்தராசு
பிறந்த தேதி: 9.11.1960
கல்வித் தகுதி: பியூசி
குடும்பம்: மனைவி ஜெயலட்சுமி, மகள்கள் சரிகா, நா்மதா, மகன் டாக்டா் வினோத்குமாா்
சொந்த ஊா்: விளந்தை, ஆண்டிமடம், அரியலூா் மாவட்டம்.
கட்சிப் பணிகள்: அதிமுகவில் 1991-இல் இருந்து 4 முறை ஆண்டிமடம் ஒன்றியச் செயலா். 2013-இல் அரியலூா் மாவட்டச் செயலா். 2014-இல் திருச்சி மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கித் தலைவா். 2014-இல் தமிழ்நாடு மாநில தலைமைக் கூட்டுறவு வங்கித் தலைவா். கடைசியில் அதிமுக ஒங்கிணைப்புக் குழு ஓ.பி.எஸ். அணியில் இருந்த இவா், தற்போது தவெகவில் இணைந்துள்ளாா்.
