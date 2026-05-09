தரணி மெட்ரிக் பள்ளி அளவில் சிறப்பிடம் பெற்றவா்கள்

மன்னாா்குடி தரணி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் பள்ளி அளவில் சிறப்பிட ம் பெற்றவா்கள் விவரம்.

படம் 1: எஸ். காா்த்தியாயினி. ~படம் 2: ஆா். சத்யஜோதி. ~படம் 3: ஆா். ராஷ்மிகா.

Updated On :45 நிமிடங்கள் முன்பு

இப்பள்ளி மாணவிகள் எஸ். காா்த்தியாயினி 585, ஆா். சத்யஜோதி 580, ஆா். ராஷ்மிகா 570 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளி அளவில் முறையே சிறப்பிடம் பெற்றனா். வணிகவியல் பாடப்பிரிவில் 1, கணினி அறிவியலில் 2 என 3 மாணவா்கள் 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா். மதிப்பெண்கள் 550-க்கும் மேல் 8 பேரும், மதிப்பெண்கள் 500-க்கும் மேல் 40 பேரும் பெற்றுள்ளனா். சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களை பள்ளி நிறுவனத் தலைவா் மன்னாா்குடி எம்எல்ஏ எஸ். காமராஜ், தாளாளா் எஸ். விஜயலெட்சுமி, நிா்வாகி எம். இளையராஜா, முதல்வா் எஸ். அருள் உள்ளிட்டோா் பாராட்டினா்.

