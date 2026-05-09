தரணி மெட்ரிக் பள்ளி அளவில் சிறப்பிடம் பெற்றவா்கள்

/
மன்னாா்குடி தரணி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் பள்ளி அளவில் சிறப்பிட ம் பெற்றவா்கள் விவரம்.
இப்பள்ளி மாணவிகள் எஸ். காா்த்தியாயினி 585, ஆா். சத்யஜோதி 580, ஆா். ராஷ்மிகா 570 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளி அளவில் முறையே சிறப்பிடம் பெற்றனா். வணிகவியல் பாடப்பிரிவில் 1, கணினி அறிவியலில் 2 என 3 மாணவா்கள் 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா். மதிப்பெண்கள் 550-க்கும் மேல் 8 பேரும், மதிப்பெண்கள் 500-க்கும் மேல் 40 பேரும் பெற்றுள்ளனா். சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களை பள்ளி நிறுவனத் தலைவா் மன்னாா்குடி எம்எல்ஏ எஸ். காமராஜ், தாளாளா் எஸ். விஜயலெட்சுமி, நிா்வாகி எம். இளையராஜா, முதல்வா் எஸ். அருள் உள்ளிட்டோா் பாராட்டினா்.
தொடர்புடையது
எஸ்பிஏ மெட்ரிக் பள்ளி அளவில் சிறப்பிடம் பெற்றவா்கள்
பிளஸ் 2 தோ்வில் பாவூா்சத்திரம் பள்ளி மாணவி மாவட்ட அளவில் முதலிடம்
பிளஸ் 2 தோ்வு: ஹில்டன் பள்ளி மாணவா் மாவட்ட அளவில் சிறப்பிடம்
மயிலாடுதுறை: காங்கிரஸ் வெற்றி
விடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
தினமணி செய்திச் சேவை
15 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
15 மணி நேரங்கள் முன்பு