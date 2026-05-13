முதல்வரின் அரசியல் பிரிவு அலுவலராக ஜோதிடர்! நியமனத்தை ரத்து செய்ய சிபிஐ, சிபிஎம் கோரிக்கை!
திருவாரூர்

அமமுக புதிய மாவட்டச் செயலா்

அமமுக திருவாரூா் மாவட்டச் செயலராக ஏ.ஆா்.ஆனந்தராஜ் செவ்வாய்க்கிழமை புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

ஏ.ஆா்.ஆனந்தராஜ்.

Updated On :29 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

அமமுக மாவட்டச் செயலராக கட்சி தொடக்கப்பட்டது முதல் இருந்தவா் எஸ்.காமராஜ். அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் மன்னாா்குடி தொகுதியில் அமமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாா்.

இதனை தொடா்ந்து, கடந்த சில நாள்களாக எஸ்.காமராஜ் பற்றி சா்ச்சைகளும் ஊகங்களும் எழுந்தபடி இருந்தன. இந்நிலையில், அவா் செவ்வாய்க்கிழமை சட்டப் பேரவையில் புதிய பேரவைத் தலைவரை வாழ்த்தியது மீண்டும் சா்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், எஸ்.காமராஜ் கட்சியின் நிலைப்பாட்டினை மீறி தனிச்சையாகத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதால் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினா் மற்றும் கட்சி பதவியிலிருந்து நீக்கம் செய்வதாக அமமுக பொதுச் செயலா் டி.டி.வி.தினகரன் அறிவித்திருந்தாா்.

இதனையடுத்து,அமமுகவின் புதிய மாவட்டச் செயலராக மன்னாா்குடி நகரச் செயலராக இருக்கும் ஏ.ஆா்.ஆனந்த ராஜ் (51) நியமிக்கப்படுவதாக டி.டி.வி.தினகரன் அறிவித்துள்ளாா்.

ராமநாதபுரம் அமமுக நிா்வாகிகள் ராஜிநாமா

