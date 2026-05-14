தவெக ஆட்சிக்கு இடதுசாரிகளால் இடையூறு இருக்காது: மு. வீரபாண்டியன்

தவெக ஆட்சிக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளால் இடையூறு இருக்காது என்றாா் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் மு. வீரபாண்டியன்.
மன்னாா்குடியில் புதன்கிழமை செய்தியாளா்களுக்கு அவா் அளித்த பேட்டி:
தமிழகத்தில் எந்தக் கட்சி ஆட்சிக்கு வரவேண்டுமென மக்கள் முன்மொழிந்ததை சிபிஐ வழிமொழிந்துள்ளது. இதன்மூலம் இன்னொரு தோ்தலும், ஆளூநா் தலையீடும், குடியரசுத் தலைவா் ஆட்சியும் தடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எந்த நிபந்தனையுமின்றி தவெகவை ஆதரிக்கிறோம். சிலா் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளால் ஆட்சிக்கு இடையூறு இருக்கும் எனக் கூறுகின்றனா். 100 ஆண்டு கால கம்யூனிஸ்ட் வரலாற்றில் இதுவரை எந்த கட்சியின் ஆட்சிக்கும் இடையூறாக இருந்தது இல்லை. அதே நிலை தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சியிலும் இருக்கும்.
தமிழகம் முழுவதும் மக்கள் கூடும் இடங்கள், வழிபாட்டு தலங்கள், கல்வி நிலையங்கள் அருகில் இருக்கும் நூற்றுக்கணக்கான டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை மூட முதல்வா் உத்தரவிட்டுள்ளதை வரவேற்பதுடன், அங்கு பணியாற்றியவா்களின் வாழ்க்கையை பற்றி யோசித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
முதல்வரின் அருகிலிருந்து ஆலோசனைகள் கூறும் அதிகாரிகள் ஜோதிடா்களாக இருப்பதைக் காட்டிலும் மக்கள் மனதை அறிந்தவா்களாகவும், மக்களை பற்றி தெரிந்தவா்களாகவும், மக்களை படித்தவா்களாகவும் இருக்க வேண்டும். மக்கள் மாற்றத்தை விரும்பி தவெகவை ஆட்சியில் அமா்த்தியுள்ளனா் அதற்கு மதிப்பளிக்கிறோம் என்றாா் வீரபாண்டியன்.
