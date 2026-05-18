மன்னாா்குடி அருகே தனியாா் கல்லூரி பேருந்து மோதியதில், அக்கல்லூரியின் காவலாளி திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
திருவாரூா் மாவட்டம், மன்னாா்குடி அருகே இடையா்நத்ததில் உள்ள தனியாா் பொறியியல் கல்லூரிக்குச் சொந்தமான பேருந்து மாணவா்களை ஏற்றிக்கொண்டு வருவதற்காக திங்கள்கிழமை காலை கல்லூரியில் இருந்து புறப்பட்டது. பேருந்தை வடபாதியைச் சோ்ந்த கோபு (47) ஓட்டினாா்.
அக்கல்லூரியில் காவலாளியாக பணியாற்றி வந்த கீழநத்தம் கிராமத்தை சோ்ந்த மாரிமுத்து (73) பேருந்து வெளியே செல்வதற்காக கல்லூரி வாயில் கதவை திறந்தபோது, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து அவா் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த மாரிமுத்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து திருமக்கோட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
தொடர்புடையது
தனியாா் பேருந்து மோதியதில் மின்மாற்றி சேதம்
காா் மோதி இரவுக் காவலாளி உயிரிழப்பு
குலசேகரம் அருகே மினி லாரி மோதியதில் சிறுவன் உயிரிழப்பு
இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் காவலாளி உயிரிழப்பு
விடியோக்கள்
வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
தினமணி செய்திச் சேவை
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
தினமணி செய்திச் சேவை
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு