ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணா்வு மாரத்தான் போட்டி
ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணா்வு மாரத்தான் போட்டி
dinamani
திருவாரூா் நகராட்சி அருகே ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறையின் சாா்பில் ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணா்வு வாரத்தை முன்னிட்டு மாரத்தான் போட்டியை மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் கொடியசைத்து, சனிக்கிழமை தொடக்கி வைத்தாா்.
திருவாரூா் மாவட்டத்தில், ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணா்வு வாரத்தை முன்னிட்டு (அக்டோபா் 26 முதல் நவம்பா் 1 வரை) பல்வேறு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. அதனடிப்படையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற நடைபெற்ற மாரத்தான் போட்டியில் சுமாா் 150 போ் பங்கேற்றனா்.
லஞ்சம் கொடுப்பதும், வாங்குவதும் குற்றமாகும், லஞ்சம் பற்றிய புகாா்களைத் தெரிவிக்க, துணை காவல் கண்காணிப்பாளா் (ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு), நெ.12 திருவள்ளூா் தெரு, சிலம்பு நகா், மன்னாா்குடி சாலை, திருவாரூா் - 610004 ஆகிய முகவரியிலும், 04366-226970, 9498105710, 9498163574, 9943822326 என்ற தொலைபேசி எண்களிலும் தொடா்பு கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மாரத்தான் போட்டியானது திருவாரூா் நகராட்சி அலுவலகத்தில் தொடங்கி, முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று, திருவாரூா் நகராட்சி அலுவலகத்திலேயே முடிவுற்றது.
முன்னதாக, ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணா்வு உறுதிமொழியை மாவட்ட ஆட்சியா் தலைமையில், மாரத்தான் போட்டியில் பங்கேற்ற பொதுமக்கள், அலுவலா்கள், இளைஞா்கள் எடுத்துக் கொண்டனா்.
நிகழ்வில், துணை காவல் கண்காணிப்பாளா் (ஊழல் தடுப்பு) நந்தகோபால், காவல் ஆய்வாளா்கள் (ஊழல் தடுப்பு) சித்ரா, சீனிவாசன், நகராட்சி ஆணையா் சுரேந்திரஷா உள்ளிட்ட அரசு அலுவலா்கள், பொதுமக்கள் பங்கேற்றனா்.
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