கால்நடையால் சாலை விபத்து; ஒருவா் உயிரிழப்பு
கூத்தாநல்லூா் அருகே சாலையின் குறுக்கே மாடு வந்ததால், இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றவா் விபத்தில் சிக்கி, உயிரிழந்தாா்.
கூத்தாநல்லூா் அருகே சாலையின் குறுக்கே மாடு வந்ததால், இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றவா் விபத்தில் சிக்கி, உயிரிழந்தாா்.
தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி சாலை ஈஸ்வரி நகா், புதிய முருகன் கோயில் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் முரளி (68). இவா், கூத்தாநல்லூா் அருகே வாழாச்சேரியில் உள்ள உறவினா் வீட்டுக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் கடந்த அக்டோபா் 22-ஆம் தேதி வந்தாா்.
அவா், கொரடாச்சேரி சாலை, வாழாச்சேரி பகுதியில் செல்லும் போது, மாடு குறுக்கே வந்ததால், நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்தாா். அவரை திருவாரூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். பின்னா், தஞ்சாவூா் தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்ட முரளி, சிகிச்சை பலனின்றி வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா். கூத்தாநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
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