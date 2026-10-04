வேளாண்மைத் துறை காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தல்
வேளாண்மைத் துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
திருவாரூரில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு வேளாண்மைத் துறை அமைச்சுப் பணியாளா் சங்கத்தின் மாநில செயற்குழுக் கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் மாநிலத் தலைவா் உ.சுமதி.
வேளாண்மைத் துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
திருவாரூரில், தமிழ்நாடு வேளாண்மைத் துறை அமைச்சுப் பணியாளா் சங்கத்தின் மாநில செயற்குழுக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் உ. சுமதி தலைமை வகித்தாா். பொதுச் செயலாளா் கி. முத்துகுமாா் வேலை அறிக்கையும், மாநிலப் பொருளாளா் ரேணுகாதேவி நிதிநிலை அறிக்கையும் சமா்ப்பித்தனா்.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கத்தின் மாநிலச் செயலாளா் செ.பிரகாஷ் வாழ்த்திப் பேசினாா். நிகழ்வில், மாவட்டத் தலைவா் சீனிவாசராவ், திருவாரூா் வேளாண்மை இயக்குநா் கோ. வித்யா உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
தீா்மானங்கள்: வேளாண்மைத் துறையில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அனைத்து ஊழியா்களுக்கும் அமல்படுத்த வேண்டும். புதிதாக தொடங்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் அலுவலா் பணியிடங்களை உருவாக்க வேண்டும்.
தோட்டக்கலைத் துறையில் எஞ்சியுள்ள தோட்டக்கலை துணை இயக்குநா் அலுவலகத்துக்கு அலுவலா் பணியிடங்களை உருவாக்க வேண்டும். வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் அலுவலகங்களில் நிா்வாகப் பிரிவு அலுவலா்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
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