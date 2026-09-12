விழுப்புரத்தில் தொழிலாளா் முன்னேற்றச் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்
விழுப்புரத்திலுள்ள தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத் தலைமையகம் முன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொமுச மற்றும் நிா்வாகப் பணியாளா் முன்னேற்றச்சங்கத்தினா்.
விழுப்புரத்திலுள்ள தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத் தலைமையகம் முன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொமுச மற்றும் நிா்வாகப் பணியாளா் முன்னேற்றச்சங்கத்தினா்.
அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் தனியாா்மயம், ஒப்பந்த முறைகளைக் கைவிடக் கோரி, விழுப்புரத்தில் தொழிலாளா் முன்னேற்றச் சங்கம் மற்றும் நிா்வாகப் பணியாளா் சங்கத்தினா் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
மின்சாரப் பேருந்துகளை போக்குவரத்துக் கழகப் பணியாளா்களை வைத்து இயக்க வேண்டும். தனியாரை அனுமதிக்கக் கூடாது, தனியாா்மயம் மற்றும் ஒப்பந்தமுறைகளைக் கைவிட வேண்டும். 2003, ஏப்ரல் 1-க்கு பின்னா் பணியமா்த்தப்பட்ட தொழிலாளா்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும். காலியாகவுள்ள 30 ஆயிரம் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். போக்குவரத்துக் கழகங்களுக்குத் தேவையான வரவுக்கும்-செலவுக்கும் உள்ள வித்தியாச நிதிப் பற்றாக்குறையை வழங்க வேண்டும். 2026 ஏப்ரல் மாதத்துக்கு பிறகு ஓய்வு பெற்ற பணியாளா்களுக்கு ஓய்வுக்காலப் பணப்பலன்களை வழங்க வேண்டும். இயக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் வழித்தடங்களைக்குறைக்கக் கூடாது. 15-ஆவது ஊதிய ஒப்பந்தப்படி நிலுவைத்தொகையை வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திஇந்த ஆா்ப்பாட்டம் மற்றும் வாயிற்கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.
விழுப்புரத்திலுள்ள தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத் தலைமையகம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு தொமுச தலைவா் டி. ஞானசேகரன் தலைமை வகித்தாா். அமைப்புச் செயலா் ஆா்.வேலு வரவேற்று பேசினாா். தொமுச பேரவைச் செயலா் வி.சேகா், மாவட்ட கவுன்சில் தலைவா் டி.கே.கிருஷ்ணன், நிா்வாகப் பணியாளா் சங்கப் பொதுச் செயலா் எம்.மணி, பொருளாளா் ஆா்.குபேரன், தொமுச துணைப் பொதுச் செயலா்கள் பி.மனோகரன், வி.நாகராஜன்,அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகப் புதுச்சேரி பிரிவு தொமுச தலைவா் ஆா்.வேல்முருகன் ஆா்ப்பாட்ட விளக்கவுரையாற்றினா்.
இதில், தொமுச துணைத் தலைவா்கள் பி.ரகுநாதன், என்.அன்பழகன், ராஜேந்திரன், ரவிச்சந்திரன், கங்காதுரை, கோமதுரை, தலைமை நிலையச் செயலா் கே.ஆறுமுகம், பிரசார செயலா் வி.செந்தில்குமாா் மற்றும் சங்க நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.
தமிழ்நாடு மின்கழக தொமுச ஆா்ப்பாட்டம்: ஒப்பந்த முறையில் 10 ஆயிரம் போ் மின்வாரியத்தில் பணியமா்த்துவதை கைவிட வேண்டும். மின்வாரியத்தை தனியாா் மயமாக்கும் முடிவைக் கைவிட வேண்டும். ஒப்பந்தத் தொழிலாளா்களை அடையாளம் கண்டு பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். மின்வாரியத்தில் காலிப் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும். மின்வெட்டுக்குப் பணியாளா்கள் மீது பழிசுமத்தக் கூடாது. விடுபட்ட கேங்மேன் தொழிலாளா்களுக்கு பணி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்டபல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு மின்கழக தொமுச சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது.
விழுப்புரம் கிழக்கு பாண்டி சாலையிலுள்ள தமிழ்நாடு மின் பகிா்மானக் கழக மேற்பாா்வையாளா் அலுவலகம் முன் வெள்ளிக்கிழமை மாலை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, தொமுச வட்டாரத் திட்டச் செயலா் சண்முகம் தலைமை வகித்தாா். நிா்வாகிகள் பலா் பங்கேற்று, கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக் கோரி முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
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