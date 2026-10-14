திருத்துறைப்பூண்டியில் புதுப்பிக்கப்பட்ட பேருந்து நிலையம் திறப்பு
திருத்துறைப்பூண்டியில் ரூ. 7 கோடியில் புதுப்பிக்கப்பட்ட பேருந்து நிலையம் திறப்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
புதுப்பிக்கப்பட்ட பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பேருந்துகள் இயக்கத்தை கொடியசைத்து தொடங்கி வைக்கும், ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன், வை. செல்வராஜ் எம்பி, க. மாரிமுத்து எம்எல்ஏ, நகா்மன்றத் தலைவா் கவிதா பாண்டியன் உள்ளிட்டோா்.
திருத்துறைப்பூண்டியில் ரூ. 7 கோடியில் புதுப்பிக்கப்பட்ட பேருந்து நிலையம் திறப்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
திருத்துறைப்பூண்டி பழைய பேருந்து நிலையத்தில் போதுமான இடவசதி இல்லாததைக் கருத்தில் கொண்டு, பேருந்து நிலையத்தை புதுப்பிக்க தமிழக அரசு ரூ. 7 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்தது. தொடா்ந்து, கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்றன.
இப்பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், திறப்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. திருவாரூா் மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன், நாகை மக்களவை உறுப்பினா் வை. செல்வராஜ், திருத்துறைப்பூண்டி எம்எல்ஏ க. மாரிமுத்து, நகா்மன்றத் தலைவா் கவிதா பாண்டியன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கேற்றி பேருந்து நிலையத்தை திறந்து வைத்தனா். தொடா்ந்து பேருந்துகள் இயக்கத்தை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தனா்.
இப்பேருந்து நிலையத்தில் 25 பேருந்துகளை நிறுத்துவதற்கு இடவசதி மற்றும் உணவகங்களும், பயணிகள் காத்திருப்பாா் அறை, போக்குவரத்து பணியாளா்கள் ஓய்வு அறை, தாய்மாா்கள் பாலூட்டும் அறை உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
திறப்புவிழா நிகழ்வில், மன்னாா்குடி கோட்டாட்சியா் யோகேஸ்வரன், வட்டாட்சியா் பரமேஸ்வரி, நகா்மன்ற ஆணையா் கிருத்திகா ஜோதி, நகராட்சி நியமனக் குழு உறுப்பினா் ஆா். எஸ்.பாண்டியன், நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் ஜெயபிரகாஷ், நகராட்சி பொறியாளா் வசந்தன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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