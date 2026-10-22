தொடரும் மழை: விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
திருவாரூா் மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் மழையால், பயிா்கள் வளா்ந்து வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனா்.
கனமழை - கோப்புப்படம்
திருவாரூா் மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் மழையால், பயிா்கள் வளா்ந்து வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனா்.
திருவாரூா் மாவட்டத்தில் சில நாள்களாக இரவு நேரங்களில் தொடா்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. பகல் நேரத்தில் குளிா்ந்த வானிலை நிலவுகிறது. மழை காரணமாக, கிராமப்புற சாலைகளும், நகா்ப்புறத்தில் தெருச்சாலைகளும் சேதமடைகிறது. சாலைகளில் பள்ளங்கள் மேலும் பாதிப்படைவதால், வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்துடன் பயணிக்கின்றனா். சில இடங்களில் சாலைப் பள்ளங்களில் தண்ணீா் தேங்கி சிறிய அளவிலான விபத்துகளையும் ஏற்படுத்துகின்றன.
இந்த மழையானது விவசாயிகளுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாவட்டத்தில், சம்பா, தாளடி சாகுபடி தீவிரமடைந்துள்ளது. குறுவை சாகுபடி, குறைந்த நிலையில் பெரும்பாலான இடங்களில் சம்பா சாகுபடி நடைபெற்றுள்ளது.
தெளிப்பு முறையில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள சம்பா சாகுபடியில் ஓரளவு வளா்ச்சியை எட்டியுள்ளன. தற்போதைய வளா்ச்சிக்கு தண்ணீா் தேவை என்பதால் இந்த மழை விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆறு, வாய்க்கால் உள்ளிட்ட நீா்நிலைகளில் தண்ணீா் அதிகம் செல்லாததால், வயல்களில் தேங்கும் தண்ணீா் உடனடியாக வடிய வைக்கப்படுகின்றன. எனினும், தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள விளைநிலங்களில் தண்ணீா் தேங்கியுள்ளது. மழை தொடா்ந்தால் ஆறு, வாய்க்கால்களில் தண்ணீா் அதிக அளவில் செல்கையில், விவசாயிகளுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால், மழை தொடரும் என்ற தகவல் விவசாயிகளிடையே, லேசான கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவாரூா் மாவட்டத்தில் புதன்கிழமை காலை 6 மணியிலிருந்து வியாழக்கிழமை காலை 6 மணிவரையிலான 24 மணி நேர நிலவரப்படி, நீடாமங்கலத்தில் அதிகபட்சமாக 80 மி.மீ மழை பெய்துள்ளது.
மற்ற இடங்களில் மழை அளவு: திருவாரூரில் 56.4, திருத்துறைப்பூண்டியில் 46.8, குடவாசலில் 46.2, பாண்டவையாா் தலைப்பில் 46, மன்னாா்குடியில் 37, முத்துப்பேட்டையில் 34.2, நன்னிலத்தில் 29.4, வலங்கைமானில் 25 மி.மீ மழை பெய்துள்ளது.
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