தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கனமழை! விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி!
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்து வருவது தொடர்பாக...
கனமழை - file photo
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக, சாலைகளில் மழை நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாள்களாக வெய்யில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில், இன்று (நவ. 25) பிற்பகல் திடீரென மழை பெய்யத் தொடங்கியது.
நேரம் செல்ல செல்ல கனமழையாக பெய்தது. சுமார் ஒரு மணி நேரத்துக்காக மேலாக பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக சாலைகளில் மழை நீர் வெள்ளம் போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
இதனால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். மேலும், தாழ்வான பகுதிகளில் மழை நீர் சூழ்ந்தது. கனமழை காரணமாக மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உரிய தண்ணீர் இன்றி காய்ந்து வந்த சம்பா பயிருக்கு, இந்த மழை பெரிதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் தஞ்சாவூர், திருவையாறு அம்மாபேட்டை அம்மன் பேட்டை, பூதலூர், பாபநாசம், ஒரத்தநாடு, கும்பகோணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது.
Summary
Due to heavy rainfall in Thanjavur district, rainwater flowed in torrents along the roads. Farmers are delighted by this.
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