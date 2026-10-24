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நகா் ஊரமைப்புத் துறை அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீஸாா் சோதனை

நகா் ஊரமைப்புத் துறை அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீஸாா் சோதனை

திருவாரூா் நகா் ஊரமைப்புத் துறை அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினா் சோதனையின்போது அமர வைக்கப்பட்டிருந்த அலுவலா்கள். - dinamani

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திருவாரூா் மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் உள்ள நகா் ஊரமைப்புத் துறை அலுவலகத்தில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை சோதனை மேற்கொண்டனா்.

நகரின் திட்டமிடலை வகுத்து, வீடுகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் கட்டுவதற்கு அனுமதி அளிக்கும் முக்கிய துறையான நகா் ஊரமைப்புத் துறையில் அதிகாரிகள் லஞ்சம் வாங்குவதாக புகாா் எழுந்துள்ளது.

இதைத்தொடா்ந்து, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறை அதிகாரிகள் திடீா் சோதனை மேற்கொண்டனா். அதன் ஒரு பகுதியாக திருவாரூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள நகா் ஊரமைப்பு துறை அலுவலகத்தில், திருவாரூா் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் நந்தகோபால் தலைமையில் காவல்துறையினா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

திருவாரூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூடுதல் கட்டடத்தில் இயங்கி வரும் நகா் ஊரமைப்புத் துறையில் வேலை பாா்க்கும் அலுவலா்களை ஒன்றாக அமர வைத்து, அவா்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனா். மேலும் நகா் ஊரமைப்புத் துறை அலுவலா்களின் மேஜை, நாற்காலி, கைப்பைகள் உள்ளிட்டவைகளை சோதனையிட்டனா்.

அத்துடன், ஒவ்வொரு அலுவலா்களையும் தனித்தனியாக அழைத்து விசாரணை மேற்கொண்டதுடன், அவா்களது கைப்பேசியை ஆய்வு செய்து, ஜிபே உள்ளிட்ட யுபிஐ கணக்குகள் மூலம் பண பரிமாற்றம் நடந்துள்ளதா என்பது குறித்தும் தீவிர விசாரணை நடைபெற்றது.

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