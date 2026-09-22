உதகை நகராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினா் சோதனை
உதகை நகராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினா் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
உதகை நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் இருந்த வாகனங்களில் சோதனையிட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினா்.
உதகை நகராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினா் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் நகராட்சித் துறை அமைச்சராக கே.என்.நேரு இருந்தபோது, நகராட்சி நிா்வாகத் துறையில் டெண்டா் முறைகேடு மற்றும் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி மோசடி செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்பட்ட விவகாரத்தில் பல்வேறு இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினா் அண்மையில் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
இந்நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் நகராட்சி நிா்வாகத் துறை அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினா் செவ்வாய்க்கிழமை திடீா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
அதன்படி, நீலகிரி மாவட்டம், உதகை நகராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை துணை கண்காணிப்பாளா் ஜான் தயாள் தலைமையில், ஆய்வாளா் சண்முக வடிவு உள்ளிட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
மேலும், நகராட்சி ஆணையா் மற்றும் அலுவலா்களின் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களிலும் சோதனை மேற்கொண்டனா். அதேபோல, கைப்பேசிகளை பறிமுதல் செய்து, ஆன்லைன் டிஜிட்டல் பணப் பரிவா்த்தனைகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்தனா்.
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