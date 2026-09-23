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கடையம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினா் சோதனை

கடையம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் தென்காசி மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினா் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.

raid

கோப்புப்படம்

Published On :

கடையம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் தென்காசி மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினா் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.

கடையம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் 23 கிராம ஊராட்சிகள் உள்ளன. கடந்த சில நாள்களாக ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் மீது பல்வேறு புகாா்கள் எழுந்து வந்தன. குறிப்பாக அரசு ஒப்பந்ததாரா்கள் அதிகாரிகள் மீது புகாா்கள் கூறி வந்தனா்.

இந்த நிலையில், தென்காசி லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் பால் சுதா் தலைமையிலான லஞ்ச ஒழிப்புப் போலீஸாா், கீழக்கடையம் சமுதாய நலக்கூடத்தில் இயங்கி வரும் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை சோதனை நடத்தினா்.

அப்போது கணக்கில் வராத பணம் மற்றும் யுபிஐ மூலம் பணம் பரிவா்த்தனை உள்ளிட்டவை கண்டறியப்பட்டு அதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். மாலை 4 மணிக்குத் தொடங்கிய சோதனை இரவு வரை நீடித்தது.

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