மின்னல் பாய்ந்து காயமடைந்த மூதாட்டி உயிரிழப்பு: ரூ. 10 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க எம்எல்ஏ கோரிக்கை
மின்னல் பாய்ந்து காயமடைந்த மூதாட்டி உயிரிழப்பு: ரூ. 10 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க எம்எல்ஏ கோரிக்கை
மன்னாா்குடி அருகே வயலில் வேலை செய்துகொண்டிருந்தபோது, மின்னல் பாய்ந்து காயமடைந்த மூதாட்டி வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
மன்னாா்குடி அருகேயுள்ள சோமசேகரபுரம் மில்லடித் தெருவைச் சோ்ந்த வடிவேல் மனைவி முத்தம்மாள் (67). வடிவேல் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டாா். மகன், மகள் உள்ளனா். அதே பகுதியில் உள்ள வயலில் முத்தம்மாள் வியாழக்கிழமை களையெடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா். அப்போது பலத்த இடியுடன்கூடிய மழையின்போது, முத்தம்மாள் மீது மின்னல் பாய்ந்து, பலத்த காயமடைந்தாா்.
அவரை, திருத்துறைப்பூண்டி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு, முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, தீவிர சிகிச்சைக்காக திருவாரூா் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். திருக்களாா் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
நிவாரணம் வழங்கக் கோரிக்கை: மூதாட்டி முத்தம்மாள் குடும்பத்திற்கு முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து ரூ.10 லட்சம் வழங்க வேண்டும் என திருத்துறைப்பூண்டி எம்எல்ஏ க. மாரிமுத்து கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து, தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய்க்கு அவா் அனுப்பிய கடிதத்தில், மின்னல் பாய்ந்து உயிரிழந்த முத்தம்மாள், எளிய விவசாயக் கூலித் தொழிலாளி. இவருக்கு ஒரு மகனும், ஒரு மகளும் உள்ளனா்.
மிகவும் ஏழ்மை நிலையில் உள்ள இக்குடும்பத்திற்குத் தூணாக இருந்த தாயாரை இழந்து தவிக்கும் அவரது வாரிசுகளின் வாழ்வாதாரத்தையும், ஏழ்மை நிலையையும் கருத்தில் கொண்டு, முதல்வா் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். இதுதொடா்பான விரிவான அறிக்கை மற்றும் ஆவணங்கள் பின்னா் அனுப்பி வைக்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
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