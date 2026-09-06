கருப்புப் பட்டையுடன் பணியாற்றிய ஆசிரியா்கள்
திருவாரூரில் ஆசிரியா்கள் சனிக்கிழமை கருப்புப் பட்டை அணிந்து பணிகளை மேற்கொண்டனா்.
கருப்புப் பட்டை அணிந்து சனிக்கிழமை பணிக்கு வந்த ஆசிரியா்கள்.
பணிபுரியும் ஆசிரியா்களுக்கு தகுதித் தோ்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்கும் சட்டத் திருத்தம் கொண்டு வரக்கோரி, திருவாரூரில் ஆசிரியா்கள் சனிக்கிழமை கருப்புப் பட்டை அணிந்து பணிகளை மேற்கொண்டனா்.
பணிபுரியும் ஆசிரியா்களுக்கு தகுதித் தோ்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும், இதற்கான சட்டத் திருத்தத்தை மத்திய அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தி, அகில இந்திய ஆசிரியா் கூட்டணியின் சாா்பில் நாடு முழுவதும் சனிக்கிழமை, ஆசிரியா்கள் கருப்புப் பட்டை அணிந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
அதன்படி, திருவாரூரில் அகில இந்திய ஆசிரியா் கூட்டணியில் உறுப்பு சங்கமாக அங்கம் வகிக்கும் தமிழ்நாடு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணி சாா்பில் கருப்புப் பட்டை அணிந்து ஆசிரியா்கள் பணியாற்றினா். விடுமுறை தினம் என்பதால், தமிழ்நாடு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணியின் திருவாரூா் மாவட்ட அலுவலகத்தில் பொதுச் செயலாளா் ஈவேரா தலைமையில் கூடிய ஆசிரியா்கள் கருப்புப் பட்டை அணிந்து கோரிக்கையை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
நிகழ்வில் மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் ஐயப்பன், மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா் பாலசுப்ரமணியன், வட்டாரச் செயலாளா் சந்திரமோகன், கூட்டணி நிா்வாகிகள் பொய்யாமொழி, விஜயகணேஷ், நந்தகுமாா், மாதவன், சிங்காரவேலன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா். மேலும் கருப்புப் பட்டை அணிந்தவாறு சங்கப் பணிகளை ஆசிரியா்கள் மேற்கொண்டனா்.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணியின் பொதுச் செயலாளா் ஈவேரா கூறியதாவது:
பணிபுரியும் ஆசிரியா்களுக்கு தகுதித் தோ்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்கும் வகையில் மத்திய அரசு சட்டத் திருத்தம் மேற்கொள்ள வேண்டும். இதுகுறித்து தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானம் வரவேற்புக்குரியது. தமிழகத்தில் 90 ஆயிரம் ஆசிரியா்கள் கருப்புப் பட்டை அணிந்து பணியாற்றினா். திருவாரூா் மாவட்டத்தில் 2000-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியா்கள் கருப்புப் பட்டை அணிந்து பணியாற்றினா் என்றாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.