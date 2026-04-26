புதுதில்லி

ஷீஷ் மஹால் 2 மீது தனியாா் பணத்தை செலவிட்டாா் கேஜரிவால்: பாஜக குற்றச்சாட்டு; ஆம் ஆத்மி மறுப்பு

அரவிந்த் கேஜரிவால் - கோப்புப் படம்

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 8:16 pm

 நமது நிருபர்

லோதி தோட்டத்தில் அரவிந்த் கேஜரிவால் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட புதிய பங்களாவை ஷீஷ் மஹால் 2 ஐ செலவிட்டு உருவாக்கி வருகிறாா் என்று தில்லி பொதுப் பணித்துறை அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா். இந்த குற்றச்சாட்டை ஆம் ஆத்மி கட்சி மறுத்துள்ளது, இது போலியானது என்று கூறியுள்ளது.

இது குறித்து செய்தியாளா் சந்திப்பில் அவா் மேலும் கூறியதாவது: தில்லியின் துரந்தா் வாக்காளா்களால் ஷீஷ் மஹாலை விட்டு வெளியேற்றப்பட்ட பிறகு, அவா் பஞ்சாபிற்கு குடிபெயா்ந்தாா், அங்கு அவா் ஒரு பங்களாவை கைப்பற்றினாா், இப்போது அவா் லோதி தோட்டத்தில் ஷீஷ் மஹால் 2 ஐ தயாரித்துள்ளாா். மத்திய பொதுப்பணித் துறை பங்களாக்களுக்காக அதிக பணம் செலவழிக்கவில்லை. அதில் சிறந்த தரமான வசதிகளை உருவாக்க ‘தனியாா் பணம்‘ செலவிடப்பட்டுள்ளது.

பங்களாவுக்கு எவ்வளவு பணம் செலவிடப்பட்டது, அதன் ஆதாரம் என்ன என்பதை ஆம் ஆத்மி மற்றும் கேஜரிவாலிடம் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்றாா் அவா்.

இதற்கிடையில், பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் வெளியிட்ட புகைப்படங்கள் போலியானவை என்று ஆம் ஆத்மி தலைவா் அதிஷி கூறினாா். இந்தியில் எக்ஸ் சமூக வலைத்தளத்தில் அவா் பதிவிட்டதாவது: பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் வெளியிட்ட அனைத்து படங்களும் போலியானவை. அவை கேஜரிவாலின் வீட்டின் படங்கள் அல்ல. யாருடைய வீடு எவ்வளவு ஆடம்பரமானது என்பதைக் கண்டறிய, முதல்வா் ரேகா குப்தா அவா்களும் சாஹிபும் தங்கள் சொந்த வீடுகளைத் திறந்து காட்ட வேண்டும். கேஜரிவால் அவா்களுடைய வீட்டைத் திறப்பாா். மக்கள் தாங்களாகவே முடிவெடுப்பாா்கள் என தெரிவித்துள்ளாா்.

செப்டம்பா் 2024 வரை தில்லி முதல்வராக கெஜ்ரிவால் வாழ்ந்த சிவில் லைன்ஸில் உள்ள 6, ஃப்ளாக்ஸ்டாஃப் சாலை பங்களாவை, அதன் புனரமைப்பு மற்றும் ஆடம்பரமான உட்புறங்கள் மற்றும் வீட்டு பொருட்களை கையகப்படுத்துவதில் நிதி முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறி பாஜக ‘ஷீஷ் மஹால்‘ என்று அழைத்தது.

கேஜரிவாலின் 95, லோதி எஸ்டேட்டில் உள்ள புதிய இல்லத்தில் ஐந்து படுக்கையறைகள் மற்றும் நான்கு வரைதல் அறைகள் உள்ளன. காங்கிரஸ், தி. மு. க போன்ற பிற கட்சிகளின் தலைவா்கள் உட்பட லுடியன்ஸ் தில்லியில் உள்ள வேறு எந்த பங்களாவையும் விட இது உயா்ந்த வசதிகளைக் கொண்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு சட்டப்பேரவை தோ்தலில் புது தில்லி தொகுதியில் கேஜரிவாலை தோற்கடித்த வா் பா்வேஷ் சாஹிப் ிங் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

லோதி எஸ்டேட் பிரிவு - 7 பங்களாவுக்கு குடிபெயா்ந்தாா் அரவிந்த் கேஜரிவால்

