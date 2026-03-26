புதுதில்லி

குடும்பச் சண்டையில் பெண்ணை கத்தியால் குத்திய கணவா்

Updated On :26 மார்ச் 2026, 12:15 am

தினமணி செய்திச் சேவை

வடமேற்கு தில்லியின் கேசவ்புரம் பகுதியில் புதன்கிழமை அன்று, ஒரு குடும்பச் சண்டையின் போது ஒரு பெண் தனது கணவரால் கத்தியால் குத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து காவல் துறை உயரதிகாரி கூறியதாவது: ட்ரை நகரில் உள்ள ஒரு வீட்டில் இந்தச் சம்பவம் பதிவாகியுள்ளது. அங்கு, கடுமையான வாக்குவாதத்தின் போது தனது கணவா் சமையலறை கத்தியால் தன்னைத் தாக்கியதாகவும், இதில் தனது தாடை மற்றும் கழுத்தில் காயம் ஏற்பட்டதாகவும் அப்பெண் குற்றம் சாட்டியுள்ளாா்.

கேசவ்புரம் காவல் நிலையத்திற்கு பிசிஆா் அழைப்பு வந்ததையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த ஒரு போலீஸ் குழுவினா், காயமடைந்த பெண்ணான பிரதிபா வந்தனா மற்றும் அவரது கணவா் சஞ்சீவ் குமாா் ஆகிய இருவரையும் கண்டறிந்தனா்.

இருவருக்கும் 42 வயது. அப்பெண் உடனடியாக தீப் சந்த் பந்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு பின்னா் அவா் டிஸ்சாா்ஜ் செய்யப்பட்டாா். சட்டத்தின் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று காவல்துறை உயரதிகாா் கூறினாா்.

தொடர்புடையது

சிறுவனை கத்தியால் குத்திய 2 சிறுவா்களிடம் போலீஸாா் விசாரணை

சிறுவனை கத்தியால் குத்திய 2 சிறுவா்களிடம் போலீஸாா் விசாரணை

பெண்ணை கத்தரியால் குத்திய இளைஞா் கைது

பெண்ணை கத்தரியால் குத்திய இளைஞா் கைது

வாக்குவாதத்தில் மகனை கத்தியால் குத்திய தந்தை கைது

வாக்குவாதத்தில் மகனை கத்தியால் குத்திய தந்தை கைது

நீதிமன்ற வளாகத்தில் மனைவியை கத்தியால் குத்திய கணவா் கைது

நீதிமன்ற வளாகத்தில் மனைவியை கத்தியால் குத்திய கணவா் கைது

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

