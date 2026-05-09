சா்வதேச அளவில் இந்தியாவில் இருந்து பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து இணைய குறத்தில் ஈடுபட்ட மநோசடி கும்பலைச் சோ்ந்த 14 போ் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த மோசடி குறித்து ஷாதாரா மாவட்ட காவல் நிலையத்துக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்ததையடுத்து ஒரு போலீஸ் குழு உருவாக்கப்பட்டகு. குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபா்கள் தெலங்கானா, பஞ்சாப், மேற்கு வங்கம், உத்தரபிரதேசம், பிகாா், அசாம் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சோ்ந்தவா்கள் என்றும், முக்கிய கையாளுபவா்கள் பா்தீப் ஃஆல்பா மற்றும் கிங் ஃதேஜ்பால் சிங் ஃதேஜி ஆகியோரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் சமூக ஊடக குழு மூலம் மிகவும் ஒருங்கிணைந்த முறையில் செயல்பட்டு வருவதாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை வழிநடத்த சிண்டிகேட் மூலம் போலி வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தியது, இதனால் கண்டுபிடிக்க கடினமாக இருந்தது. ஒரு வங்கிக் கணக்கு ₹ ரூ.1.5 கோடி சம்பந்தப்பட்ட 40 என். சி. ஆா். பி புகாா்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, மற்றவை மாநிலங்கள் முழுவதும் பல புகாா்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வங்கி ஏடிஎம் காா்டு ரூ 3 கோடி மதிப்புள்ள மோசடிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒட்டுமொத்தமாக ரூ 8 கோடிக்கு மேல் மோசடி இருப்பதைக் குறிக்கிறது.
மேலும், சமூக ஊடக அரட்டைகள், சிம் காா்டுகள் உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் சான்றுகள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பையும் ஆழமான சதித்திட்டத்தையும் உறுதிப்படுத்தின. அதைத் தொடா்ந்து, போலீஸ் காவலில் வைக்கப்பட்டபோது, மேலும் 2 குற்றவாளிகள் (பா்தீப் ஃஆல்பா மற்றும் கெவி) பஞ்சாபின் லூதியானாவில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டனா், மொத்த கைதுகள் 14 ஆக இருந்தன.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபா்கள் மோசடி, குற்றவியல் சதி மற்றும் குற்றத்தின் வருமானத்தை சட்டவிரோதமாக கையாள்வதில் ஈடுபட்ட ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சைபா் மோசடி சிண்டிகேட்டில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனா். என்பது விசாரணையில் தெளிவாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. சிண்டிகேட் உறுப்பினா்கள் சமூக ஊடக தளங்கள், வேலை இணையதளங்கள் மற்றும் செய்தி பயன்பாடுகள் மூலம் வேலை தேடுபவா்களை குறி வைக்கிறாா்கள்.
சதித்திட்டத்தின் படி, ஆரம்பத்தில் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் அழைப்புகள் மூலம் தொடா்பு கொள்ளப்படுகிறாா்கள், மேலும் அவா்களுக்கு கவா்ச்சிகரமான வேலை வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன (வீட்டிலிருந்து வேலை/பகுதிநேர/அதிக சம்பள வேலைகள்) பிற சமூக ஊடக தளங்களிலிருந்து மாறுதல் கண்டுபிடிக்கப்படுவதைத் தவிா்ப்பதற்கும் பெயா்கள் ஆகியவை மறைக்கப்படுகிறது.
பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு போலி நிறுவன சுயவிவரங்கள், நியமனக் கடிதங்கள் அல்லது பணி அடிப்படையிலான வருவாய் திட்டங்கள் காட்டப்படுகின்றன. நம்பிக்கையைப் பெறுவதற்கு சிறிய ஆரம்ப வெகுமதிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
சிண்டிகேட் உறுப்பினா்கள் பல வங்கிக் கணக்குகளை ஏற்பாடு செய்கிறாா்கள் (பெரும்பாலும் போலி/போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி அல்லது மூன்றாம் தரப்பினா் மூலம் திறக்கப்படுகிறாா்கள்) இந்த வங்கிக் கணக்குகள் டெலிகிராம் குழுக்கள் மூலம் தொலைவிலிருந்து கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.
கணிசமான தொகை வசூலிக்கப்பட்டவுடன், சிண்டிகேட் உறுப்பினா்கள் பாதிக்கப்பட்டவா்களை தொடா்புகொள்ளமாட்டாா்கள். இதனால் கண்டுபிடிப்பது கடினம். பாதிக்கப்பட்டவா்கள் டெபாசிட் செய்த பணம் போலி வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது. மேற்கூறிய 12 பேரும் அவா்களுக்கு எதிராக போதுமான ஆதாரங்களை சேகரித்த பின்னா் கைது செய்யப்பட்டனா். குற்றஞ் சாட்டப்பட்ட நபா்களின் தகவலின் பேரில், பஞ்சாபின் லூதியானாவில் இருந்து மேலும் இரண்டு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனா் என்றாா் அந்த அதிகாரி.
