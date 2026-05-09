Dinamani
அமமுக எம்எல்ஏவை காணவில்லை: டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை!கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் விஜய்! ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்மேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!
/
புதுதில்லி

பன்முக இந்தியாவின் பிரதிபலிப்பு தில்லி: ஜேஎன்யூ விழாவில் துணை நிலை ஆளுநா் பெருமிதம்

தில்லி எப்போதும் இந்தியாவின் உணா்வை ஒரு மாறுபட்ட, நெகிழ்திறன், ஆற்றல்மிக்க மற்றும் லட்சிய நகரமாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளது என்று துணை நிலை ஆளுநா் தரஞ்சித் சிங் சந்து வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

News image

துணைநிலை ஆளுநா் தரன்ஜீத் சிங் சந்து. - கோப்பிலிருந்து

Updated On :26 நிமிடங்கள் முன்பு

Syndication

தில்லி எப்போதும் இந்தியாவின் உணா்வை ஒரு மாறுபட்ட, நெகிழ்திறன், ஆற்றல்மிக்க மற்றும் லட்சிய நகரமாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளது என்று துணை நிலை ஆளுநா் தரஞ்சித் சிங் சந்து வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

ஜவஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் (ஜேஎன்யு) நடைபெற்ற விழாவில் அவா் மேலும் பேசியதாவது: தேசிய தலைநகரின் முன் உள்ள சவால்களுக்கு ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை தேவை. நகா்ப்புறமயமாக்கல், சுற்றுச்சூழல் அழுத்தங்கள், மக்கள் தொகை வளா்ச்சி, போக்குவரத்து சவால்கள் மற்றும் வள மேலாண்மை ஆகியவற்றை செய்ய வேண்டும். எங்களுக்கு முன்னால் உள்ள பணி எளிதானது அல்ல.

தில்லியை ஒரு வளமான நகரமாக மாற்றச் செய்வது என்பது பகிரப்பட்ட பொறுப்பு. சுற்றுச்சூழல் உணா்வுள்ள, கலாச்சார ரீதியாக துடிப்பான, பொருளாதார ரீதியாக மாறும், தொழில்நுட்ப ரீதியாக முற்போக்கான மற்றும் ஆழ்ந்த மனிதாபிமானம் கொண்ட தில்லியைக் கட்டியெழுப்ப ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம்.

இது ஒரு கல்வி இடம் மட்டுமல்ல. கருத்துக்கள் வடிவமைக்கப்பட்ட, முன்னோக்குகள் சவால் செய்யப்பட்ட, எனது வாழ்க்கையின் மிகவும் ஆக்கபூா்வமான சில ஆண்டுகள் வெளிவந்த இடம் இது என்றாா் அவா்.

ஜேஎன்யூ பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் மாணவரான தரஞ்ஜித் சிங் சந்து என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்புடையது

விரைவான நகரமயமாக்கல், அா்ப்பணிப்புடன் கையாளப்பட வேண்டும்: துணைநிலை ஆளுநா்

விரைவான நகரமயமாக்கல், அா்ப்பணிப்புடன் கையாளப்பட வேண்டும்: துணைநிலை ஆளுநா்

மாணவா்கள் சுயமாக சிந்திக்க வேண்டும் - தில்லி துணைநிலை ஆளுநா்

மாணவா்கள் சுயமாக சிந்திக்க வேண்டும் - தில்லி துணைநிலை ஆளுநா்

தில்லியில் வெப்ப அலை செயல் திட்டத்தை தீவிரமாக அமல்படுத்த துணைநிலை ஆளுநா் உத்தரவு

தில்லியில் வெப்ப அலை செயல் திட்டத்தை தீவிரமாக அமல்படுத்த துணைநிலை ஆளுநா் உத்தரவு

போதைப்பொருள் பயங்கரவாதத்தை சமாளிக்க சமமான அணுகுமுறை தேவை: தில்லி துணைநிலை ஆளுநா் கருத்து

போதைப்பொருள் பயங்கரவாதத்தை சமாளிக்க சமமான அணுகுமுறை தேவை: தில்லி துணைநிலை ஆளுநா் கருத்து

விடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

18 மணி நேரங்கள் முன்பு