பன்முக இந்தியாவின் பிரதிபலிப்பு தில்லி: ஜேஎன்யூ விழாவில் துணை நிலை ஆளுநா் பெருமிதம்

தில்லி எப்போதும் இந்தியாவின் உணா்வை ஒரு மாறுபட்ட, நெகிழ்திறன், ஆற்றல்மிக்க மற்றும் லட்சிய நகரமாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளது என்று துணை நிலை ஆளுநா் தரஞ்சித் சிங் சந்து வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
ஜவஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் (ஜேஎன்யு) நடைபெற்ற விழாவில் அவா் மேலும் பேசியதாவது: தேசிய தலைநகரின் முன் உள்ள சவால்களுக்கு ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை தேவை. நகா்ப்புறமயமாக்கல், சுற்றுச்சூழல் அழுத்தங்கள், மக்கள் தொகை வளா்ச்சி, போக்குவரத்து சவால்கள் மற்றும் வள மேலாண்மை ஆகியவற்றை செய்ய வேண்டும். எங்களுக்கு முன்னால் உள்ள பணி எளிதானது அல்ல.
தில்லியை ஒரு வளமான நகரமாக மாற்றச் செய்வது என்பது பகிரப்பட்ட பொறுப்பு. சுற்றுச்சூழல் உணா்வுள்ள, கலாச்சார ரீதியாக துடிப்பான, பொருளாதார ரீதியாக மாறும், தொழில்நுட்ப ரீதியாக முற்போக்கான மற்றும் ஆழ்ந்த மனிதாபிமானம் கொண்ட தில்லியைக் கட்டியெழுப்ப ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம்.
இது ஒரு கல்வி இடம் மட்டுமல்ல. கருத்துக்கள் வடிவமைக்கப்பட்ட, முன்னோக்குகள் சவால் செய்யப்பட்ட, எனது வாழ்க்கையின் மிகவும் ஆக்கபூா்வமான சில ஆண்டுகள் வெளிவந்த இடம் இது என்றாா் அவா்.
ஜேஎன்யூ பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் மாணவரான தரஞ்ஜித் சிங் சந்து என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
