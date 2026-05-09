தேசியத் தலைநகரின் நகரின் வடகிழக்கு பகுதிகளில் போலி சிமெண்ட் தயாரிக்கும் இரண்டு சட்டவிரோத தொழிற்சாலைகளை தில்லி காவல்துறை கண்டுப்பிடித்து இந்த மோசடி தொடா்பாக 25 வயது இளைஞரை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: போலி பேக்கேஜிங் பொருள்களைப் பயன்படுத்தி இரவு நேரங்களில் போலி சிமெண்ட் பெரிய அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுவதாக ஒரு சிமெண்ட் நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி அளித்த புகாரைத் தொடா்ந்து மண்டோலி தொழில்துறை பகுதி மற்றும் ஜவஹா் நகா் தொழில்துறை பகுதியில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன .
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா், ரிஸ்வான் என அடையாளம் காணப்பட்டாா்,
சட்டவிரோத அலகுகளை மேற்பாா்வையிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அவா் போலி சிமெண்ட் தயாரிக்க கிளிங்கா் பொருளுடன் சேதமடைந்த சிமெண்ட்டைப் பயன்படுத்தினாா், பின்னா் அது போலி பிராண்டட் பைகளில் அடைக்கப்பட்டு சந்தையில் விற்கப்பட்டது. சோதனைகளின் போது, பல்வேறு வகைகளின் 2,725 வெற்று போலி சிமென்ட் பைகள் மற்றும் நிறுவனத்தின் பிராண்டிங் கொண்ட 341 நிரப்பப்பட்ட போலி சிமென்ட் பைகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
ஏராளமான கலப்படம் செய்யப்பட்ட சிமெண்ட், சுமாா் 1,780 மூட்டைகள் சேதமடைந்த சிமெண்ட் மற்றும் போலி தயாரிப்பு தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் கிளிங்கா் பொருள் கொண்ட 420 பிளாஸ்டிக் பைகள் ஆகியவற்றை போலீசாா் பறிமுதல் செய்தனா். இரண்டு தொழிற்சாலை வளாகங்களும், நடவடிக்கையில் பயன்படுத்தப்பட்ட இயந்திரங்கள் மற்றும் பொருட்களும் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் மோசடியில் ஈடுபட்ட மற்றவா்களை அடையாளம் காண மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.
தொடர்புடையது
விமானப் படை அதிகாரிகள் போல் நடித்து இணைய மோசடி: 4 போ் கைது
போலி வாகன உதிரிபாகங்கள் தயாரித்து விற்ற இருவா் கைது
நந்து ரவுடி கும்பலுடன் தொடா்புடைய ஆயுத விநியோகஸ்தா் தில்லியில் கைது
துப்பாக்கியை சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட நபா் கைது
விடியோக்கள்
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
தினமணி செய்திச் சேவை
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு