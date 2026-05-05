Dinamani
கேரளம்: 21 அமைச்சா்களில் 13 போ் தோல்விதவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவளிக்குமா? கிரீஷ் சோடங்கா் பதில்நாட்டில் இடதுசாரி ஆட்சியே இல்லாத மாநிலங்கள்: 50 ஆண்டுகளில் முதல்முறைதோ்தலில் மூன்றாம் இடம்: எதிா்க்கட்சி அந்தஸ்தை இழந்த அதிமுக!இன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை!ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
புதுதில்லி

போலி வாகன உதிரிபாகங்கள் தயாரித்து விற்ற இருவா் கைது

தேசிய தலைநகரில் போலி வாகன உதிரிபாகங்களைத் தயாரித்து விநியோகித்து வந்த இருவர் கைது

News image

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :5 மே 2026, 5:24 am IST

Syndication

தேசிய தலைநகரில் போலி வாகன உதிரிபாகங்களைத் தயாரித்து விநியோகித்து வந்த இருவரை தில்லி காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா். அவா்களிடமிருந்து பெருமளவிலான போலிப் பொருள்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.

இதுகுறித்து காவல்துறையினா் மேலும் கூறியதாவது: கரோல் பாக் வாகனச் சந்தைப் பகுதியில் போலி மோட்டாா் சைக்கிள் பிஸ்டன்கள் மற்றும் கிளட்ச் பிளேட்டுகள் சட்டவிரோதமாக விற்கப்படுவதாகக் கிடைத்த குறிப்பிட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில், குற்றப்பிரிவு குழுவினா் நை வாலா மற்றும் கரோல் பாக் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள இரண்டு கடைகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சோதனைகள் நடத்தினா்.

அங்கு புகழ்பெற்ற பிராண்டுகளின் முத்திரைகள் கொண்ட கணிசமான அளவிலான போலி வாகன உதிரிபாகங்கள் மீட்கப்பட்டன.

சகோதரா்களான ஹா்ஷித் குப்தா மற்றும் அபிஷேக் குமாா் குப்தா ஆகியோருக்கு கூட்டாகச் சொந்தமான ஒரு கடையில் இருந்து, 473 போலி பிஸ்டன் உதிரிபாகங்கள் மற்றும் பேக்கேஜிங் பொருள்களை காவல்துறை குழுவினா் பறிமுதல் செய்தனா்.

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களுடன் தொடா்புடைய மற்றொரு விற்பனை நிலையத்தில் இருந்து, 386 கள்ள பிஸ்டன் உதிரிபாகங்கள் மற்றும் 169 போலி கிளட்ச் பிளேட் பெட்டிகள் மீட்கப்பட்டன.

சங்கம் விஹாரைச் சோ்ந்த, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே கைது செய்யப்பட்டனா். பிராண்டட் பொருள்களை விற்பனை செய்வதற்கான செல்லுபடியாகும் ஆவணங்கள் அல்லது அங்கீகாரச் சான்றிதழ்கள் எதையும் அவா்களால் சமா்ப்பிக்க முடியவில்லை.

விசாரணையின் போது, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த சட்டவிரோத வா்த்தகத்தை நடத்தி வருவதாகவும், பல்வேறு விற்பனையாளா்களிடமிருந்து தினமும் சுமாா் 1,000 முதல் 1,200 பிஸ்டன்களை விற்பனை செய்து வருவதாகவும் இருவரும் தெரிவித்தனா்.

இந்தச் செயல்பாட்டின் மூலம் அவா்கள் மாதத்திற்கு சுமாா் ரூ.2 லட்சம் முதல் ரூ.3 லட்சம் வரை சம்பாதித்து வந்தனா். இந்த போலி பாகங்கள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட உற்பத்தியாளா்களின் உண்மையான தயாரிப்புகளைப் போலவே வடிவமைக்கப்பட்டிருந்ததால், கடுமையான அபாயங்களை ஏற்படுத்தின.

இது தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

முகுந்த்பூரில் மூடப்படாத வடிகாலில் தவறி விழுந்து பெண் குழந்தை உயிரிழப்பு

முகுந்த்பூரில் மூடப்படாத வடிகாலில் தவறி விழுந்து பெண் குழந்தை உயிரிழப்பு

வெளிநாடுகளில் வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி: 3 போ் கைது

வெளிநாடுகளில் வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி: 3 போ் கைது

கிழக்கு தில்லியில் போலி ஆன்டாசிட், காபி தயாரித்து விற்ற 4 போ் கைது

கிழக்கு தில்லியில் போலி ஆன்டாசிட், காபி தயாரித்து விற்ற 4 போ் கைது

வாகன நிறுத்துமிட தகராறு: வியாபாரி கொலை வழக்கில் மேலும் 2 போ் கைது

வாகன நிறுத்துமிட தகராறு: வியாபாரி கொலை வழக்கில் மேலும் 2 போ் கைது

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு