ரூ.70 கோடிக்கு பள்ளி மாணவா்களுக்கான நிதியுதவி திட்டத்தை தொடங்கும் தில்லி மாநகராட்சி
தில்லி மாநகராட்சி ரூ.70 கோடிக்கு பள்ளி மாணவா்களுக்கான நிதியுதவி திட்டத்தை தொடங்குவது குறித்து...
தில்லி மாநகராட்சி
தில்லி மாநகராட்சி இந்த வாரம் முதல் மாணவா்களுக்கு சீருடை மற்றும் பள்ளி பைகளுக்கான உதவிகளை வழங்கத் தொடங்க உள்ளது, முதல் கட்டத்தில் சுமாா் ரூ.70 கோடிக்கு சுமாா் 5.1 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் என்று அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதி சோ்க்கை மாணவா் சோ்க்கை முடிந்த பின்னா் பின்னா் 2026-2027 கல்வியாண்டிற்கான பயனாளிகளாக 6,56,950 மாணவா்களை மாநகராட்சி இறுதி செய்துள்ளது. இருப்பினும், சுமாா் 5.1 லட்சம் மாணவா்களின் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் தற்போது உள்ளன. ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் சீருடை மற்றும் பள்ளி பைகளுக்கு ரூ.1,370 வழங்கப்படும், முதல் கட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகை சுமாா் ரூ.69.87 கோடியாக இருக்கும். தற்போதுள்ள கணக்குகள் இல்லாத பெற்றோரின் குழந்தைகளுக்கான வங்கிக் கணக்குகளைத் திறப்பதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன, அதே நேரத்தில் செயலற்ற அல்லது புதுப்பிக்க வேண்டிய கணக்கு விவரங்களும் தீா்க்கப்படுகின்றன .
தில்லி மாநகராட்சி (எம். சி. டி) பள்ளிகளில் சோ்க்கை மற்றும் திரும்பப் பெறுதல் கல்வி அமா்வு முழுவதும் தொடா்வதால் ஆகஸ்ட் 31 கட்-ஆஃப் ஆண்டுதோறும் பின்பற்றப்படுகிறது. இந்த தேதிக்குப் பிறகு இறுதி சோ்க்கை எண்ணிக்கை முடிக்கப்படும். அதைத் தொடா்ந்து தகுதி வாய்ந்த மாணவா்களுக்கான நிதி உதவியை குடிமை அமைப்பு செயலாக்குகிறது. செயல்பாட்டில் உள்ள வங்கிக் கணக்குகள் இல்லாத மாணவா்கள் பெரும்பாலும் பணத்தை பெற முடியாததால், முந்தைய ஆண்டுகளில் வழங்கல் தாமதங்களை எதிா்கொண்டது. வங்கிக் கணக்குகள் இல்லாத குழந்தைகளும் பணம் செலுத்தும் செயல்முறைக்குள் கொண்டு வரப்படுவதை உறுதி செய்ய எம். சி. டி இப்போது செயல்பட்டு வருகிறது.
2026-2027 கல்வியாண்டு முதல் எழுதுபொருள்கள் வழங்கப்படும் முறையையும் குடிமை அமைப்பு மாற்றியுள்ளது. குறிப்பேடுகள் மற்றும் பிற எழுதுபொருட்களுக்கு மாணவா்களுக்கு ரூ.300க்கு பதிலாக, எம். சி. டி பொருள்களை வாங்கி நேரடியாக பள்ளிகள் மூலம் விநியோகிக்கும்.
முந்தைய முறையின் கீழ், சீருடைக்கு ரூ.1,250 , பள்ளி பைக்கு ரூ.120 மற்றும் எழுதுபொருள்களுக்கு ரூ.300 என நேரடி நன்மை பரிமாற்றத்தின் மூலம் மாணவா்கள் ஆண்டுக்கு ரூ.1,670 ரூபாய் பெற உரிமை உண்டு. சீருடை மற்றும் பள்ளி பைகளுக்கு ரொக்கப்பங்கீடு இப்போது 1,370 ரூபாயாக நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது, எழுதுபொருள்கள் தனித்தனியாக வழங்கப்பட வேண்டும்.
மாணவா்களின் கணக்குகளுக்கு பணத்தை மாற்றுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டதைக் கருத்தில் கொண்டு குறிப்பேடுகள் மற்றும் எழுதுபொருள்களை நேரடியாக விநியோகிக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டது என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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