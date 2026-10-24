யமுனையில் மீண்டும் மிதக்க தொடங்கிய நச்சு நுரைகள்
காலிந்தி குஞ்ச் தடுப்பணைப் பகுதியில் யமுனை நதியில் வெள்ளை நிற நுரைப் படலங்கள் வெள்ளிக்கிழமை மிதந்தன.
யமுனையில் மீண்டும் மிதக்க தொடங்கிய நச்சு நுரைகள் (கோப்புப்படம்) - ANI
காலிந்தி குஞ்ச் தடுப்பணைப் பகுதியில் யமுனை நதியில் வெள்ளை நிற நுரைப் படலங்கள் வெள்ளிக்கிழமை மிதந்தன.
யமுனை நதியில் மீண்டும் நுரை மிதப்பது குறித்து அரசு அதிகாரி ஒருவா் கூறுகையில், ‘காலை நேரத்தில் சிறிது நேரம் நுரை காணப்பட்டது. ஆனால், அதன் பிறகு நதி நுரையின்றித் தெளிவாகிவிட்டது’ என்று தெரிவித்தாா். ஒவ்வொரு ஆண்டும் குளிா்காலத்தின் போது, யமுனையில் மிதக்கும் நுரையை நீக்குவதற்காக ‘டி-ஃபோமா்’ என்ற வேதிப்பொருளை தில்லி ஜல் போா்டு மூலம் தெளிக்கப்படுகிறது.
‘நாங்கள் 2022-ஆம் ஆண்டு முதல் காளிந்தி குஞ்ச் பகுதியில் நுரை நீக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். இந்த ஆண்டும் இதற்கான ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு பயன்படுத்தியது போக மீதமுள்ள வேதிப்பொருள்களைச் சேமித்து வைப்பதற்காக இரண்டு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன’ என்று தில்லி ஜல் வாரிய அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
யமுனை நதியில் நுரை தோன்றுவதற்குப் பல காரணங்கள் இருப்பதாக நிபுணா்கள் கூறுகின்றனா். குறிப்பாக, கழிவுநீா் மற்றும் தொழிற்சாலைக் கழிவுகளில் உள்ள நச்சு வேதிப்பொருள்கள் தொடா்ந்து யமுனை நதியில் கலப்பதே இதற்கு முக்கியக் காரணம். மேலும், ஆகாயத் தாமரை, காய்ந்த இலைகள் மற்றும் இதர தாவரங்கள் போன்ற கரிமப் பொருள்கள் நீரில் கரைந்து சிதைவடையும்போதும் இத்தகைய நுரை உருவாகலாம் என்று தில்லி ஜல் போா்டு தெரிவித்துள்ளது.
ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு: பல ஆண்டுகளாகத் தொடா்ந்து நிகழும் இந்த நதி நுரை விவகாரம், தில்லியில் ஒரு முக்கிய அரசியல் பிரச்னையாக மாறியுள்ளது. குறிப்பாக, பக்தா்கள் புனித நீராடுவதற்காக நதிக்கரையில் கூடும் சத் பூஜை பண்டிகையின் போது, இது பெரும் விவாதப் பொருளாகிறது.
ஆம் ஆத்மியின் தில்லி பிரிவு தலைவா் சௌரவ் பரத்வாஜ், நுரையை நீக்கும் வேதிப்பொருளை கொள்முதல் செய்வதற்கான தில்லி ஜல் போா்டின் (டிஜேபி) ஒப்பந்த நடைமுறையில் முறைகேடு நடைபெற்றிருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக வெளியிட்ட காணொலியில் செளரவ் பரத்வாஜ் தெரிவித்திருப்பதாவது: தில்லி அரசு இந்த நுரையைக் கட்டுப்படுத்த அதன் மீது வேதிப்பொருள்களை விரைவில் தெளிக்கத் தொடங்கும். ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆட்சியில் இருந்தபோது, தற்போதைய நீா்வளத்துறை அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங், இதே செயலை நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது. ஒப்பந்த நடைமுறை தொடங்குவதற்கு முன்பே, ஒரு நிறுவனம் நுரையை நீக்கும் பணிக்கான ஏற்பாடுகளைத் தொடங்கிவிட்டது. இது விதிமுறை மீறல் மட்டுமல்ல; பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் வகிக்கும் துறையில் நடந்துள்ள முறைகேடு என்று செளரவ் பரத்வாஜ் தெரிவித்துள்ளாா்.
Summary
Toxic foams have started floating in the Yamuna again
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