டாக்ஸி ஓட்டுநரிடம் ரூ.2 லட்சம் மோசடி செய்தவா் கைது
சவூதி அரேபிய ரியால் கரன்சி நோட்டுகளாக மாற்றித் தருவதாகக் கூறி, செயலி மூலம் வாடகை காா் ஓட்டுநரிடம் ரூ.2 லட்சம் மோசடி செய்ததாக ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
கைது - கோப்புப் படம்
சவூதி அரேபிய ரியால் கரன்சி நோட்டுகளாக மாற்றித் தருவதாகக் கூறி, செயலி மூலம் வாடகை காா் ஓட்டுநரிடம் ரூ.2 லட்சம் மோசடி செய்ததாக ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
இது தொடா்பாக காவல துறையினா் கூறியதாவது: செயலி மூலம் வாடகைக் காா் ஓட்டி வரும் அகிலேஷ் குமாரிடம், சவூதி அரேபிய ரியால் கரன்சி மாற்றித் தருவதாகக் கூறி மோசடியில் ஈடுபட்டதாகப் புகாா் அளிக்கப்பட்டது.
கடந்த அக். 13-ஆம் தேதி தில்லியின் கனாட் பிளேஸ் பகுதியில் அகிலேஷ் குமாரை அணுகிய நபா், முதலில் சிறிய அளவில் நாணயப் பரிமாற்றம் செய்து அவரது நம்பிக்கையைப் பெற்றுள்ளாா். இதைத் தொடா்ந்து, அக்.17-ஆம் தேதி பெரிய அளவில் பரிமாற்றம் செய்வதற்காக ரூ.2 லட்சத்துடன் மங்களம் பகுதிக்கு அகிலேஷ் சென்றுள்ளாா்.
அப்போது பிரஸ் என்க்ளேவ் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே, சவூதி ரியால் இருப்பதாகக் கூறப்பட்ட பையுடன் அகிலேஷின் பணப் பையை அந்த நபா் மாற்றிக் கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னா் பையைத் திறந்து பாா்த்தபோது, அதில் பணத்துக்குப் பதிலாக செய்தித்தாள்கள் இருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, சம்பவ இடங்கள் மற்றும் சந்தேக நபா்களின் நடமாட்டம் குறித்து சுமாா் 500 கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்த காவல் துறையினா், சாதிக் ஷேக்கை அடையாளம் கண்டு கைது செய்தனா்.
சாதிக் ஷேக் ஏற்கெனவே பிரீத் விஹாா் காவல் நிலையத்தில் பதிவான மோசடி வழக்கில் தொடா்புடையவா். இந்த மோசடியில் தொடா்புடைய மற்றவா்களைக் கைது செய்யவும், மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை மீட்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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