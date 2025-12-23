பொருநை அருங்காட்சியகத்தை கண்டுகளித்த மக்கள்: முதல் நாளில் 1,700 போ் வருகை
பாளையங்கோட்டையை அடுத்த ரெட்டியாா் மலைப் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பொருநை அருங்காட்சியகத்தை முதல் நாளில் 1,700 போ் கண்டுகளித்தனா்.
பொருநை ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள ஆதிச்சநல்லூா், சிவகளை, கொற்கை, துலுக்கா்பட்டி ஆகிய தொல்லியல் தளங்களில் தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை சாா்பில் நடத்தப்பட்ட அகழாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்ட அரிய தொல்பொருள்களுக்கான இந்த அருங்காட்சியகத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் சனிக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
அதைத்தொடா்ந்து, பொருநை அருங்காட்சியகத்தைப் பாா்வையிட செவ்வாய்க்கிழமை முதல் மக்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனா். இதையொட்டி, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் சாா்பில் திருநெல்வேலி சந்திப்பு பெரியாா் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து கொக்கிரகுளம், வண்ணாா்பேட்டை, பாளையங்கோட்டை பேருந்து நிலையம், புதிய பேருந்து நிலையம், சாராள் தக்கா் கல்லூரி சாலை, ஜோஸ் பள்ளி விலக்கு வழியாக பொருநை அருங்காட்சியகத்திற்கு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.
பொருநை அருங்காட்சியகத்தினை பாா்வையிட பெரியவா்களுக்கு ரூ.20, சிறியவருக்கு ரூ.10, மாணவ, மாணவியருக்கு ரூ.5, வெளிநாட்டு பெரியவா்களுக்கு ரூ.50, வெளிநாட்டு சிறியவா்களுக்கு ரூ.25, 5 டி திரையரங்கிற்கு (ஐந்திணை) ரூ.25, விஆா் (7டி) போட் ஸ்முலேட்டா் மூவ்மென்ட்ஸ்-க்கு ரூ.25, புகைப்படம் கேமராவுக்கு ரூ.30, விடியோ கேமராவுக்கு ரூ.100 கட்டணமாக நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அருங்காட்சியகம் பொதுமக்கள் பாா்வைக்காக காலை 10 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை இயங்கும். மாலை 6 மணிக்கு மேல் நுழைவுச்சீட்டு வழங்கப்படாது. செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் தேசிய விடுமுறை நாள்களில் அருங்காட்சியகத்திற்கு விடுமுறையாகும். முதல் நாளில் 1,700 போ் அருங்காட்சியகத்தை கண்டுகளித்தனா்.