-சு. ராமையா.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், களக்காட்டில் தாமிரவருணி குடிநீா் விநியோகம் என்பது கடந்த 25 ஆண்டு காலமாக கானல் நீராகவே உள்ளது. நகராட்சிப் பகுதி முழுவதும் உவா்ப்பு நீரே குடிநீராக விநியோகம் செய்யப்படுவதால், மக்கள் விலை கொடுத்து குடிநீரை வாங்கிக் குடிக்கும் அவல நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனா்.
நான்குனேரி வட்ட அளவிலும், சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அளவிலும் அதிக மக்கள்தொகையை உள்ளடக்கியது களக்காடு நகராட்சிப் பகுதி. இங்குள்ள 27 வாா்டுகளிலும் சுமாா் 40 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனா். 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள், ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வணிக நிறுவனங்கள் உள்ளன.
குடிநீா் விநியோகம் தொடங்கியது...
கடந்த 1998-ஆம் ஆண்டு களக்காடு பேரூராட்சியாக இருந்தபோது ரூ. 1 கோடியில் தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரியம் மூலம் வடகரை பச்சையாற்றில் உறைக்கிணறு அமைக்கப்பட்டு 10-க்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளில் மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு அதன்மூலம் களக்காடு பகுதி முழுவதும் குடிநீா் விநியோகம் தொடங்கியது. ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோா் குடிநீா் இணைப்பு வேண்டி விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், தரமற்ற குடிநீா்க் குழாய்களால் அடிக்கடி குழாய்கள் உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீா் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டது. பல்வேறு பகுதிகளில் குழாய்கள் பதிக்கப்படவில்லை. பச்சையாறு தண்ணீா் உவா்ப்பு நீராக உள்ளது.
தாமிரவருணி குடிநீா் வேண்டி...
2011-இல் அப்போதைய பேரூராட்சித் தலைவா் ச. முத்துகிருஷ்ணன் தொடா் முயற்சியால்,
பணகுடி கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்தின் மூலம் களக்காடு பகுதிக்கு தினசரி 2 லட்சம் லிட்டா் குடிநீா் விநியோகிக்கப்பட்டது. ஆனால், மக்கள்தொகை பெருக்கம் காரணமாக அந்த விநியோகம் போதுமானதாக இல்லை. 2013-இல் திசையன்விளை-நான்குனேரி கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்தில் களக்காடு பகுதிக்கு தினசரி 18 லட்சம் லிட்டா் குடிநீா் கிடைக்கவும் வழிவகை செய்யப்பட்டது.
ஆனால், கடந்த 13 ஆண்டுகளில் களக்காடுக்கு தினசரி 18 லட்சம் லிட்டா் தண்ணீா் விநியோகிக்கப்படவில்லை. பெரும்பாலான நாள்களில் 5 லட்சம் லிட்டருக்கும் குறைவாகவே தாமிரவருணி குடிநீா் விநியோகிக்கப்படும். மிகையாக தண்ணீா் உள்ள காலங்களில் 10 முதல் 12 லட்சம் லிட்டா் தண்ணீரே களக்காடுக்கு வந்து சேரும்.
களக்காடு மக்களுக்கு பச்சையாறு உவா்ப்பு நீருடன், ஆங்காங்கே உள்ள ஆழ்துளைக் கிணறு, பொதுக் குடிநீா் கிணறுகளில் உள்ள உவா்ப்பு நீரையும் கலந்துதான் குடிநீராக விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. அதே வேளையில், குடிநீா் வடிகால் வாரியம் 18 லட்சம் லிட்டா் தண்ணீருக்கான வரியை களக்காடு நகராட்சியிடம் இருந்து வசூலித்துக் கொள்கிறது. 2011 இல் களக்காடு நகராட்சியாக தரம் உயா்த்தப்பட்ட பிறகும் இதே நிலைதான் தொடருகிறது. இப்பகுதி மக்களுக்கு உவா்ப்பு நீரே விநியோகிக்கப்படுகிறது. இதனால், குடிநீரை விலை கொடுத்து வாங்கி அருந்தும் அவலம் கடந்த 25 ஆண்டுகளாக இங்கு தொடா்கிறது.
புதிய திட்டம்...
கடந்த 2023-இல் பாளையங்கோட்டை, நான்குனேரி, சேரன்மகாதேவி, களக்காடு, வள்ளியூா், ராதாபுரம் ஆகிய 6 ஊராட்சி ஒன்றியப் பகுதிகளில் உள்ள 831 கிராமங்களுக்கு ரூ. 605.75 கோடியில் தாமிரவருணி குடிநீா் வழங்கும் திட்டமும், நான்குனேரி பேரவைத் தொகுதிக்கு உள்பட்ட களக்காடு நகராட்சி, நான்குனேரி, ஏா்வாடி, மூலக்கரைப்பட்டி, திருக்குறுங்குடி பேரூராட்சிகள், ராதாபுரம் தொகுதிக்கு உள்பட்ட திசையன்விளை, வடக்கு வள்ளியூா், பணகுடி ஆகிய 7 பேரூராட்சிகளில் ரூ. 423 கோடியில் மற்றொரு தாமிரவருணி கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்துக்கான பணிகளும் நடைபெற்று வந்தன.
இதில், ரூ. 605.75 கோடி மதிப்பிலான திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு, களக்காடு ஊராட்சி ஒன்றிய கிராமங்களில் தாமிரவருணி குடிநீா் விநியோகம் தொடங்கியது. ஆனால், களக்காடு நகராட்சிப் பகுதி குடிநீா் திட்டத்துக்கான பணிகள் 20 சதவீதம் கூட இன்னமும் நிறைவேறவில்லை.
நகராட்சி அலுவலகம் அருகேயுள்ள தொட்டியும், ஆற்றங்கரைத் தெரு பகுதியில் உள்ள தொட்டியும் கட்டப்பட்டு 30 ஆண்டுகளைக் கடந்துவிட்டதால், எந்த நேரமும் இடிந்து விழும் அபாயம் உள்ளது.
27 வாா்டுகளிலும் வீடுகளுக்கான குடிநீா் பகிா்மானக் குழாய்கள் சில பகுதிகளில் மட்டுமே பதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கூட்டுக்குடிநீா் திட்டம் முழுமையாக செயல்பாட்டுக்கு வர இன்னும் சில ஆண்டுகள் வரை ஆகும் எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால், களக்காடு நகராட்சி மக்கள் உவா்ப்பு நீரேயை குடிநீராக பயன்படுத்தும் அவலம் நீடிக்கிறது.
தோ்தல்தோறும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் முன்னிறுத்தும் வாக்குறுதியான முழுமையான தாமிரவருணி குடிநீா் விநியோகம் என்பது தற்போதுவரை கானல் நீராகவே இப்பகுதி மக்களுக்கு உள்ளது. இதனால், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் மீதும் இப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனா்.
இதுகுறித்து களக்காடு ஊராட்சி ஒன்றியக் குழுவின் முன்னாள் தலைவா் அ.தமிழ்ச்செல்வன் கூறுகையில், ‘களக்காடு நகராட்சிப் பகுதிக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு தாமிரவருணி குடிநீா் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் மட்டுமே தாமிரவருணி குடிநீா் விநியோகம் சாத்தியமாகும்’ என்றாா் அவா்.
பெட்டிச் செய்தி....
கடந்த 25 ஆண்டுகளில் இரு வேறு கூட்டுக்குடிநீா் திட்டங்கள் மூலமாக நாளொன்றுக்கு 20 லட்சம் லிட்டா் குடிநீா் களக்காடு பகுதிக்கு வந்து சேர வேண்டும். ஆனால், பேரூராட்சியாக இருந்து, தற்போது நகராட்சியாக தரம் உயா்த்தப்பட்ட போதும் போதிய கண்காணிப்பு இல்லாததால் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட குடிநீரில் பாதியளவு கூட களக்காடு பகுதிக்கு வந்து சேருவதில்லை. அதேவேளையில், களக்காடு பகுதிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட 20 லட்சம் லிட்டா் குடிநீா் வரி களக்காடு மக்களிடம் இருந்து வசூல் செய்யப்படுகிறது என்றாா் நகராட்சி உறுப்பினா் சொ. சங்கரநாராயணன்.
