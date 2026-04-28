பாளையங்கோட்டையில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வாக்குப்பதிவு நாளில் இளைஞரை அரிவாளால் வெட்டியது தொடா்பான வழக்கில் இருவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
பாளையங்கோட்டை புதுபேட்டை வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சங்கா் (24). இவா், கடந்த 23 ஆம் தேதி பாளையங்கோட்டை சாந்திநகா் பகுதியில் வாக்குச்சாவடி அருகே நின்றிருந்தபோது, முன்விரோதம் காரணமாக சிலா் அரிவாளால் வெட்டிவிட்டு தப்பினராம். இதில், காயமடைந்த அவரை அங்கிருந்தவா்கள் மீட்டு திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா்.
இதுகுறித்து பாளையங்கோட்டை போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து செய்து 5 பேரை தேடி வந்தனா். அவா்களில் சமாதானபுரத்தை சோ்ந்த கௌதம் சரவணன் (22), வி.எம்.சத்திரத்தை சோ்ந்த ராஜேஷ் (22) ஆகியோரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
தொடர்புடையது
நெல்லை பேராசிரியையின் நகை கொள்ளை வழக்கில் இருவா் கைது
நெல்லையில் போக்ஸோ வழக்கில் இருவா் கைது
இளைஞரை அரிவாளைக் காட்டி மிரட்டி தாக்கிய இருவா் கைது
பேட்டையில் இளைஞா் வெட்டிக் கொலை: இருவா் கைது
