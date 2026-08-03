திருநெல்வேலி மாவட்டம், கல்லிடைக்குறிச்சி பிரதான சாலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நிகழ்ந்த இருசக்கர வாகன விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
திருநெல்வேலி, ரங்கநாதபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த அருள்குமாா் (24), கல்லிடைக்குறிச்சி, திலகா் வித்யாலயா மேல்நிலைப் பள்ளி அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது, எதிரே வந்த கல்லிடைக்குறிச்சி, ஆட்டுத் தட்டைப் பகுதியைச் சோ்ந்த சிவமூா்த்தியின் (43) இருசக்கர வாகனம், அருள்குமாரின் வாகனத்துடன் நேருக்கு நோ் மோதியது.
இதில் அருள்குமாா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். சிவமூா்த்தி பலத்த காயமடைந்தாா்.
கல்லிடைக்குறிச்சி போலீஸாா் சிவமூா்த்தியை அம்பாசமுத்திரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்து, அருள்மூா்த்தியின் சடலத்தை கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
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