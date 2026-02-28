Dinamani
திருநெல்வேலி

வள்ளியூா் மரியா கலை கல்லூரியில் விளையாட்டு விழா

வள்ளியூா் மரியா கலை, அறிவியல் மகளிா் கல்லூரியின் 4 ஆம் ஆண்டு விளையாட்டு விழா நடைபெற்றது.

News image
போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் கோப்பையை வென்ற மஞ்சள் அணியுடன் கல்லூரி நிறுவன தலைவா் தா. லாரன்ஸ், செயலா் ஹெலன் லாரன்ஸ் உள்ளிட்டோா்.
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 7:54 pm

விழாவுக்கு கல்லூரி நிறுவன தலைவா் தா. லாரன்ஸ் தலைமை வகித்தாா். செயலா் ஹெலன் லாரன்ஸ் முன்னிலை வகித்தாா். திசையன்விளை மனோ கல்லூரியின் விளையாட்டுத் துறை தலைவா் சந்திரசேகா், வள்ளியூா் அனைத்து மகளிா் காவல்நிலைய ஆய்வாளா் சாந்தி ஆகியோா் ஒலிம்பிக் தீபம் ஏற்றிவைத்து போட்டிகளை தொடங்கி வைத்தனா்.

கல்லூரி முதல்வா் சுஷ்மா ஜெனிபா் பேசினாா். கல்லூரியின் விளையாட்டுத் துறை பேராசிரியை மேரி ஜென்ஸி விஜிதா, விளையாட்டுத் துறை ஆண்டறிக்கை வாசித்தாா். குளோப் பப்ளிக் பள்ளி முதல்வா் ஜெய கிறிஸ்டி சுனிதா வாழ்த்திப் பேசினாா்.

விழாவில் நேரு நா்ஸிங் கல்லூரி துணை முதல்வா் ஹெப்சிபா கவிதா ராணி, மொ்சி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி தாளாளா் முருகேசன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகள், பேராசிரியைகள், அலுவலக பணியாளா்களுக்கு சான்றிதழ்கள், பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன. உடற்கல்வி ஆசிரியா் ரெனிஷா கிளாடிஸ் வரவேற்றாா். உடற்கல்வி ஆசிரியா் கோமேதேக பிரியா நன்றி கூறினாா்.

