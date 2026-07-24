திருநெல்வேலி மாவட்டம், திசையன்விளை வட்டாட்சியா் உள்பட 12 போ் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.
திசையன்விளை வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினா் ஜூலை 17ஆம் தேதி நடத்திய சோதனையில், கணக்கில் வராத ரொக்கப் பணம் மற்றும் ஆன்லைன் பரிவா்த்தனை மூலம் வட்டாட்சியா் ரமேஷ் மற்றும் பிற அலுவலா்களிடமிருந்து ரூ. 32,200 பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இது தொடா்பாக, வட்டாட்சியா் உள்பட 12 போ் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
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