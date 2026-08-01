திருநெல்வேலியில் இரு வீடுகளில் ரூ.22 லட்சம் மதிப்பிலான நகைகள் திருடப்பட்டது தொடா்பாக வீட்டு பணிப் பெண்ணை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி பெருமாள்புரம் அப்பல்லோ காலனியை சோ்ந்தவா் ராமசுப்பிரமணியன் (62). இவா், வெளிநாட்டில் தொழில் செய்து வந்தாா். கடந்த 2 ஆண்டுகளாக பெருமாள்புரத்தில் வசித்து வருகிறாா். இவரது வீட்டின் இரும்பு லாக்கரில் இருந்த 15 பவுன் நகைகள் மாயமானதாம். இதுகுறித்து பெருமாள்புரம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.
போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், அவரது வீட்டில் பணிப்பெண்ணான வேலை செய்து வந்த சிவந்திபட்டி அம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த முத்து (46) என்பவா் நகைகளைத் திருடியது தெரியவந்ததாம். இதையடுத்து போலீஸாா் அவரை கைது செய்தனா்.
மேலும், தியாகராஜநகரைச் சோ்ந்த சங்கரன் வீட்டில் பணி செய்தபோது பீரோவில் 7 பவுன் தங்கநகையையும் முத்து திருடியது தெரியவந்ததாம். சுமாா் ரூ.22 லட்சம் மதிப்பிலான நகைகளை திருடியது தொடா்பாக அவரிடம் போலீஸாா் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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